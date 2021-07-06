51-летняя Гвен Стефани вышла замуж во второй раз

Американская певица 51-летняя Гвен Стефани вышла замуж за кантри-певца 45-летнего Блейка Шелтона.

Тайная свадебная церемония состоялась на ранчо жениха в Оклахоме. Специально для бракосочетания Шелтон построил на территории часовню, пишет Page Six. На свадьбу пригласили только самых близких друзей и родственников пары.

Стефани начала встречаться с Шелтоном в 2015 году. Пара познакомилась на телепроекте "Голос" от NBC, где оба выступали в качестве членов жюри. В прошлом году певец сделал предложение, подарив любимой кольцо с бриллиантом в шесть карат.

Фото: instagram.com/gwenstefani

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В 2002 году Стефани вышла замуж за Гэвина Россдейла. Ее шелковое свадебное платье розового цвета создал модельер Джон Гальяно из модного дома Christian Dior. Певица надевала его дважды - на свадьбу и в том же году - на церемонию укрепления супружеских отношений. В 2016-м они развелись. От музыканта певица родила троих сыновей - Кингстона, Зуму и Аполло. В 2017-м журнал People magazine назвал музыканта Блейка Шелтона самым сексуальным мужчиной планеты. Ранее титул самого сексуального мужчины получали Адам Левин и Брэд Питт.