5 знаменитостей, которые покончили с собой из-за несчастной любви

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Бывшая девушка чемпиона мира-2014 Жерома Боатенга покончила с собой через неделю после расставания с немецким футболистом. Вечером 9 февраля фотомодель 25-летнюю Кассию Ленхардт нашли мертвой в Берлине. Она встречалась с 32-летним Боатенгом в течение 15 месяцев, но 2 февраля пара разошлась. По словам подруги, Кассия была расстроена тем, что Боатенг обвинил ее в шантаже и в алкоголизме.

Автор: Instagram.com Кассия Ленхардт и Жером Боатенг встречались 15 месяцев

Gazeta.ua собрала 5 историй известных людей, которые покончили жизнь самоубийством из-за несчастной любви.

Британская диджейка 38-летняя Люси Стоун также покончила с собой. Трагедия произошла 4 сентября прошлого года. Знаменитость выпрыгнула с 14-го этажа после тяжелого разрыва с любимым, с которым встречалась 5 лет.

Автор: Instagram.com Диджейка Люси Стоун выпрыгнула с 14-го этажа после разрыва с любимым

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В мае прошлого года в Тернополе покончил жизнь самоубийством чемпион Украины по бодибилдинга 2012 года 26-летний Любомир Шкодзинский. Причиной самоубийства назвали неразделенную любовь.

Автор: Instagram.com Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский повесился из-за неразделенной любви

Вокалист группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт покончил с собой после расставания с женой, японской моделью и диджеем Маюми Каи. Произошло это 4 марта 2019-го. После расставания с любимым в Флинта началась тяжелая депрессия. Он снова начал употреблять наркотики.

Автор: ВИКИПЕДИЯ Кит Флинт покончил с собой после расставания с женой

В мае 2018 года американская фотомодель, звезда Playboy и писательница 47-летняя Стефани Адамс выбросилась из окна высотного отеля Gotham, предварительно столкнув вниз 7-летнего сына Винсента. Незадолго до трагедии она пережила затяжной развод и боролась за родительскую опеку.

Автор: Instagram.com Американская модель Стефани Адамс выбросилась из окна высотного отеля «Gotham»

Каждые 40 с. на планете происходит 1 случай суицида. Ежегодно примерно 800 тыс. человек кончают жизнь самоубийством.