48-летняя Дженнифер Лопес засветила стройные ноги в короткой юбке

Американская певица 48-летняя Дженинфер Лопес поделилась соблазнительными фотографиями на своей странице в Instagram. Знаменитость примерила игривый образ в полосатой полупрозрачной блузке и ультракороткой юбке с рюшами, которая продемонстрировала ее стройные ноги.

Дженнифер Лопес активно занимается спортом и танцами, чтобы поддерживать форму Фото: Instagram

Свой наряд певица дополнила лакированными босоножками на высоком каблуке. Серия снимков в гримерке набрала 1,5 млн лайков и почти 13 тыс. комментариев.

Подтянутую форму звезда поддерживает благодаря спорту и танцам. Свои пышные формы певица часто демонстрирует в откровенных нарядах с высокими разрезами или мини.

Дженнифер Лопес активно занимается спортом и танцами, чтобы поддерживать форму Фото: Instagram

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Недавно свои соблазнительные формы Лопес продемонстрировала на балу Института костюма в Нью-Йорке. На красной дорожке она дефилировала в платье от Balmain с экстремальным разрезом на ноге.

В начале недели Дженинфер Лопес была замечена в Майами вместе со своим женихом спортсменом Алексом Родригесом. Влюбленные гуляли за руку. Лопес продемонстрировала молодежный стиль, вигуляв белый комбинезон, топ и кроссовки.