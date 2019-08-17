Визуальные иллюзии в одежде: как выглядеть на несколько размеров стройнее

Чтобы выглядеть стройнее, понадобятся любые вертикальные линии в одежде.

Часто бывает так, что женщина без одежды выглядит гораздо лучше, чем в одежде. Случается и наоборот, "фигуристая штучка" в бикини теряет привлекательные окружности. Это говорит о том, что первая портит свою фигуру ненужными линиями в одежде, а вторая использует оптические хитрости, но делает это излишне эксцентрично.

Визуальные иллюзии часто встречаются нам в повседневной жизни. Самый простой пример зрительной иллюзии - рельсы железной дороги: вдали они словно соединяются, хотя в действительности расстояние между ними не меняется. Другими словами, мы ошибаемся, когда смотрим на них, но знаем об этом. Что же касается одежды: мы можем и неверно видеть, и неверно понимать, поскольку особенности фигуры другого человека нам не известны, пишет marieclaire.ru.

К примеру, мы хотим выглядеть выше и стройнее и для этого надеваем туфли на высоких каблуках. Результат – мы выглядим выше и стройнее. А что делать, если нужно выглядеть меньше и аккуратнее? В этом случае обувь на низком ходу – не единственный вариант. Скорее всего, мы будем использовать цветовые блоки в ансамбле, многослойность, горизонтальные линии, спокойную укладку волос, яркие акценты в нижней части туловища, которые визуально будут "приземлять". Например, контрастные, экстравагантные или фантазийные туфли способны "лишить" вас нескольких сантиметров в росте.

Cтилистам знакомы ситуации, когда многие клиентки поступают со своим гардеробом крайне алогично. Например, приходит девушка в джинсах-скинни, а то и в лосинах с неприкрытой паховой зоной, и жалуется на тяжелые ягодицы, уши, толстые, кривые, короткие ноги и прочее. А самое главное: об этом недостатке известно всем. В разговоре выясняется, что скинни – единственный крой, которому отдает предпочтение девушка, потому что "никакие другие брюки и юбки категорически не идут". Но не стоит лукавить. Вам нравятся ваши бедра, и вы хотите к ним всячески привлекать внимание, или все же нет?

В пышных бедрах нет ничего плохого, некрасивого или неэстетичного. А в неприкрытой паховой зоне есть. Если же вы испытываете дискомфорт от того, что "все пялятся на ваши тяжелые бедра", то перестаньте обтягивать низ и наденьте эффектную брошь в портретной зоне. Никому и в голову не придет бесцеремонно рассматривать ваши ягодицы. Однажды на одном из семинаров женщина с пятым размером груди в трикотажной кофте с глубоким декольте грустно поставила себе диагноз: "Мужчины не смотрят мне в глаза". Возможно, стоит прикрыть декольте? Или красиво накрасить глаза? Надеть красивый шелковый платок, выгодно подчеркивающий тон вашей кожи и цвет глаз? Грамотное направление внимания является одним из главных инструментов визуальной коррекции не только фигуры, но и внешности в целом.

Если вы хотите визуально выглядеть стройнее или даже на пару размеров меньше без диет, то есть несколько важных советов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

1. Вертикаль в одежде вытягивает силуэт

Для того, чтобы выглядеть стройнее, вам понадобятся любые вертикальные линии в одежде. Пуговицы в ряд, молния, потайная застежка, довгий кардиган, пальто, длинный шарф или платок, заутюженные стрелки на брюках, лампасы, вертикальные прострочки. Исключения составляют контрастная полоска, частые складки и плиссе. Они сделают вашу фигуру объемнее.

2. Монохромный матовый look

Отдайте предпочтение темным глубоким матовым тканям, которые хорошо держат форму. Помните: любой блеск, декор, рельеф сделают вас полнее. Говоря откровенно, ничего не вытягивает силуэт так, как монохромный аутфит - когда вы с головы до ног одеты в один цвет. Все – платье, колготки, туфли и пальто одного цвета. К тому же, это тренд последних сезонов, не сдающий своих позиций. Остромодно смотрится ансамбль, собранный из разных оттенков одной цветовой семьи. К примеру, от насыщенного зеленого, изумрудного и до темного бутылочного. Это элегантно и аристократично. Кроме того, плюс несколько сантиметров к вашему росту и минус несколько килограммов вам гарантированы. На вертикаль, кстати, будут работать и лодочки телесного цвета. Они зрительно делают ноги длиннее и подходят практически к любому ансамблю. Именно эти преимущества сделали их столь популярными в последнее время.

3. Покупайте вещи по размеру

Большинство людей не умеют или не хотят покупать вещи по размеру. По статистике, женщины приобретают вещи на пару размеров меньше в надежде чудесным образом постройнеть. Мужчины, напротив, отдают предпочтение вещам больших размеров в надежде выглядеть внушительнее. Стоит ли говорить, что ни те, ни другие не достигают своих целей. Даже самая стройная женщина в платье или нижнем белье, которое ей мало, производит "эффект рульки", а мужчина в мешковатой одежде – эффект карандаша в стакане.

4. Правильное белье

Образ легко может испортить не идеально сидящее белье. Правильный бюстгальтер не должен образовывать складки в области подмышек и спины. Очертания ваших трусиков не должны проступать через одежду и резать и без того не совершенные ягодицы. Помните, что корректирующее белье существует и для ежедневной носки, и для "красной дорожки". Корректирующий бюстгальтер призван не только приподнимать грудь и делать ее визуально на один-два размера больше, как в случае с "пуш-апом", но и с помощью, например, модели минимайзер облегчать тяжелую грудь и придавать ей нужную форму.

5. Прическа по пропорциям тела

Прическа должна гармонировать, соответствовать пропорциям вашего тела. Не стоит гладко прилизывать волосы, собирая их в модный сейчас конский хвост, если у вас есть лишний вес.

Носить блестящие фактуры, яркие и светлые цвета, брюки с подворотами и спортивную обувь можно, но в таком случае низ и верхняя вещь должны создавать вертикаль. Обувь на каблуках вам также в помощь.

Из-за высокого каблука рельеф ягодиц становится выразительнее на 25% – за счет изгиба позвоночника и напряжения мышц. На те же 25% каждые 2 сантиметра каблука увеличивают давление на пальцы. Бегая на 8 сантиметрах, которые считаются щадящими и вовсе не высокими, женщина носит вес в два раза больше своего.