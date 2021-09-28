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вторник, 28 сентября 2021 18:00

В каких продуктах найти необходимый йод

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В каких продуктах найти необходимый йод
Фасоль или морская фасоль также считается богатым источником йода. Фото: pixabay

Когда в организме недостаточно йода, то это вызывает ряд проблем.

Например, у детей плохо развивается мозг, пишет newsyou.

Также психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргия, депрессия, усталость и нарушения веса. Избыток йода может привести к гипотиреозу или дефициту гормона щитовидной железы. Важно следить за балансом йода и есть продукты, в которых его много.

Например, картофель - дешевый и полезный продукт с большим содержанием йода.

Гималайская кристаллическая соль, или серая также содержит это вещество. Йод является во всех видах поваренной соли, но они обычно теряют свои врожденные минералы через обработку. А необработанная гималайская соль содержит около 500 мкг йода.

Клюква обладает антиоксидантными свойствами и является богатым источником йода. В 120 г клюквы около 400 мкг йода. Для дневной нормы следует съесть немного ягод или выпить стакан свежего сока.

Фасоль или морская фасоль также считается богатым источником йода. В половине стакана темно-синей фасоли около 32 мкг йода. В бобах также множество клетчатки.

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Ламинарии или водоросли имеют высокое содержание йода. Например, в одной порции ламинарий в четыре раза больше йода, чем рекомендуется употреблять в сутки. Можно добавлять их в суп или салаты.

Если есть много хлеба, особенно белого, то можно поправиться и навредить организму. Есть продукты, с которыми его комбинировать не стоит. Например, с квашеной капустой, солеными овощами и фруктовыми салатами. Иначе это вызовет изжогу или расстройство желудка. Также хлеб нельзя есть с вареньем, будет избыточное газообразование и вздутие живота. В общем хлеб и сладости - табу, потому что это чрезмерное скопление углеводов.

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