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пятница, 27 июля 2018 11:48

"Прекрасный ангел": девочку из Нигерии назвали самой красивой в мире

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&quot;Прекрасный ангел&quot;: девочку из Нигерии назвали самой красивой в мире
Интернет-пользователи были потрясены ее красотой. Фото: instagram.com/mofebamuyiwa/

Пятилетнюю Джейрах из Нигерии пользователи Instagram и британские СМИ признали "самой красивой в мире девочкой".

Фотографиями девочки поделилась фотограф Мофе Бамаива в своем Instagram.

"Да, она человек! Но она еще и ангел", - подписала она фото. Фотограф говорит, что девочка совершенно не боялась камеры и позировать. Модельного опыта у ребенка нет.

У девочки есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами". Она вдохновила их мать завести девочкам профили в популярной соцсети.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях "просто божественной", "безумно красивой" и "совершенно очаровательной". Но были и критические комментарии в сторону фотографа из-за чрезмерного использования фоторедактора, по их мнению. Также выступили против того, что на девочку надели парик.

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Шестимесячная японка Чанко стала звездой социальных сетей. Уже сейчас у ребенка длина и густота волос, как у взрослого человека. Благодаря своей внешности Чанко стала настоящей звездой Instagram в Японии.

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