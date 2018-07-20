"Прекрасный ангел": девочку из Нигерии назвали самой красивой в мире

Интернет-пользователи были потрясены ее красотой. Фото: instagram.com/mofebamuyiwa/

Пятилетнюю Джейрах из Нигерии пользователи Instagram и британские СМИ признали "самой красивой в мире девочкой".

Фотографиями девочки поделилась фотограф Мофе Бамаива в своем Instagram.

"Да, она человек! Но она еще и ангел", - подписала она фото. Фотограф говорит, что девочка совершенно не боялась камеры и позировать. Модельного опыта у ребенка нет.

У девочки есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами". Она вдохновила их мать завести девочкам профили в популярной соцсети.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях "просто божественной", "безумно красивой" и "совершенно очаровательной". Но были и критические комментарии в сторону фотографа из-за чрезмерного использования фоторедактора, по их мнению. Также выступили против того, что на девочку надели парик.

Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Июл 2018 в 3:04 PDT

Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 26 Июл 2018 в 11:35 PDT

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