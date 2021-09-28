Практические советы, как избавиться от стресса и напряжения

Для результата следует понимать, какой тип стресса нужно снять. Фото: pixabay

Стресс - плохое состояние для организма и красоты.

Поэтому необходимо иметь навыки, чтобы быстро от него избавляться, пишет ps-box.

Для релакса необходимо найти укромное место и сидя или полулежа начать осознавать свое тело от макушки до кончиков пальцев. Надо почувствовать каждую клетку.

Для результата следует понимать, какой тип стресса нужно снять. Поэтому и стоит слушать себя. Если представить сочный кислый лимон, рот наполнится слюной. И тогда надо сконцентрироваться и представить ссору с коллегой, с которым постоянно конфликты. Сердце начнет биться чаще, появится напряжение в теле. После этого надо вспомнить приятную смешную ситуацию. Так человек точно расслабится, даже после сильного напряжения.

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В свободные 10-15 мин. можно уединиться, лечь удобнее на пол, раскинуть руки и ноги. Нужно постараться почувствовать вес своего тела, сконцентрироваться на тех точках, где оно опирается на пол. И релаксировать.

Женщины часто недолюбливают себя и занижают самооценку. Некоторые способы позволят женщине получить лучшее мнение о себе. Например, не забывать об уникальности и неповторимости. Не стоит сравнивать себя с кем-то. Есть еще один способ найти в себе талант, даже если жизнь состоит из домашней рутины.