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понедельник, 07 сентября 2020 23:46

Посоветовали, как улучшить сон и иметь много энергии

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Посоветовали, как улучшить сон и иметь много энергии
Несколько ежедневных привычек заметно могут улучшить сон. Фото: pixabay

Необходимое условие крепкого иммунитета, молодости, стройности и хорошего самочувствия утром и днем ​​- это хороший сон.

Но проблема плохого сна знакома многим людям, пишет РБК-Україна.

Как наладить режим сна и в результате поднять уровень энергии, рассказала диетолог Анна Елькина. Експерт дала несколько простых, но действенных советов.

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По ее словам, чтобы улучшить сон, надо отказаться от кофеина за 5-7 часов до сна. Стоит вспомнить, что кофеин - это не только кофе, но и матча, зеленый чай. Какао пить можно за несколько часов до сна, но не поздно вечером. Также следует убрать алкоголь из жизни - он сокращает длинную фазу глубокого сна восстановления, а это влияет на качество сна. Не использовать вечером продукты, богатые углеводами или сахаросодержащие продукты - они стимулируют выброс кортизола, а это влияет на процесс засыпания. Есть стоит за 2, а лучше 3 часа до сна, чтобы в организме было ощущение легкости, и было бы легко заснуть.

Расслабьтесь - сделайте себе ванну с солью, полежите на массажном коврике 20-30 минут, попробуйте дыхательные практики, используйте маску для сна, в идеале, шелковую.

Утром можно выпить стакан теплой воды с хлорофиллом натощак. Если нервничаете, то выпейте магний в дозе 400 мг в сутки, он немного успокоит вас и поможет легче заснуть. Пейте чай Тулса в течении дня, он является естественным антидепрессантом и прекрасно расслабляет, готовя ко сну.

Если есть сбалансированную пищу, то это помогает оставаться красивыми внешне и поддерживать организм в хорошем состоянии. Это также положительно влияет на кожу, волосы и ногти. За показателями витаминов стоит следить и в рацион следует добавить определенные продукты.

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