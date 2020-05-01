Как поддерживать внешнюю красоту

Чтобы быть красивыми и не иметь проблем с организмом, следует следить за витаминами. Фото: pixabay

Если есть сбалансированную пищу, то это помогает оставаться красивыми внешне и поддерживать организм в хорошем состоянии.

Это также положительно влияет на кожу, волосы и ногти, пишет Ukr.Media

За показателями витаминов стоит следить и в рацион следует добавить определенные продукты.

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Витамин А

Этот витамин необходим как верхним, так и нижним слоям нашей кожи. Он разглаживает морщины, отбеливает пигментные пятна, борется с акне и постакне, выравнивает рельеф и тон и вообще продлевает молодость нашей кожи.

Витамин B3

Устранения покраснения и гиперпигментации, лечение акне и повышение уровня увлажненности кожи - за все это отвечает витамин B3. Он содержится в тунце, курице, лососе, фасоле, грибах и миндальном молоке. Поэтому советуем добавить эти продукты в свой рацион, если их там еще нет.

Витамин B6

Те, у кого дефицит витамина B6, могут заметить выпадение волос, трещинки в уголках губ. Его можно найти в авокадо, бананах, сое, фасоле, фисташках, фундуке и говяжьей печени. Но помните, что при длительной термической обработки этих продуктов он разрушается.

Витамин B7

Недостаток витамина B7 встречается редко, но иногда такое случается: выявить это поможет состояние ваших ногтей и волос. Если ногтевая пластина начала расслаиваться и ломаться, а волосы - выпадать, то это говорит о дефиците биотина. Встретить его можно в миндале, фундуке и салате.

Витамин С

Витамин С важен не только для иммунитета организма, но и для кожи - он играет очень важную роль в процессе создания коллагена.Кроме сывороток и кремов, его можно найти в таких продуктах как сыр, йогурт, сардины в масле, семена чиа, красный перец, апельсины, лимоны и клубника.

Витамин Е

Витамин Е - антиоксидант и противовоспалительний элемент, который защищает кожу от повреждения свободными радикалами, борется с пигментацией, делает кожу упругой и выравнивает тон лица. Ищите его в шпинате, тофу, авокадо и орехах.

Омега-3

Благодаря Омега-3 наша кожа словно светится изнутри, остается подживленной и упругой как можно дольше, ведь этого очень хотят добиться все с помощью хайлайтера и дорогостоящего ухода. Добавьте в свой рацион орехи, авокадо, злаки и рыбу.

Цинк

Этот элемент помогает заживлять раны и защищает от ультрафиолетовых лучей, так как он может работать и в качестве антиоксиданта. Его недостаток можно заметить, если у вас выпадают волосы, есть угри, появляются дерматит или экзема, медленно заживают ранки, а также расслаиваются ногти и на них появляются белые пятна. Содержится цинк в устрицах, телячьей печени, красном мясе, шпинате, семенах тыквы, кунжуте, подсолнечника и кедровых орехах.

Железо

При дефиците железа волосы становятся тонкими, появляются секущиеся кончики, кожа становится сухой, ногти расслаиваются. Чтобы все опять пришло в порядок, добавьте в рацион яблоки, шпинат, кейл, брокколи, чернослив и инжир.

Витамин D

Он помогает повысить упругость кожи, стимулирует выработку коллагена, а это значит, что он противостоит появлению морщин, а также придает ей сияние. Чтобы его пополнить в организм надо есть жирные сорта рыбы, печень и говядину.

Витамин К

Заботится о том, чтобы наша зона под глазами была хорошей - без темных кругов, морщин. Ищите его в спарже, кейли, брокколи и кабачках.

Магний

Этот витамин отвечает за повышение увлажненности кожи, уменьшение ее покраснение и неровностей. Также магний очень важен для нас, поскольку он доставляет питательные элементы для волос и ногтей. Содержится в горьком шоколаде, шпинате, тыквенных семечках, миндале.

Современные косметические бренды любят применять слово "эффективный", как к продуктам с синтетическими составляющими, так и в натуральной косметики. Экологическая маркировка является гарантией органично безопасного состава, но к эффективности это отношения не имеет. Все же натуральная косметика может быть эффективной. Если крем подходит под ваш возраст и потребности кожи - положительный результат обеспечен.