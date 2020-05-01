Как поддерживать внешнюю красоту

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 297
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1134
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 756
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1647
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1458
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3483
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4788
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Фото
Все фото
8
5
10
5
16
Корона &quot;Мисс Англии&quot; против коронавируса: самая красивая женщина свернула миссию и будет лечить людей
Корона "Мисс Англии" против коронавируса: самая красивая женщина свернула миссию и будет лечить людей
Ана Чери показала поклонникам голый пышный зад
Ана Чери показала поклонникам голый пышный зад
От кирзового сапога до хрупкого венка: показали шляпки, модные этой весной
От кирзового сапога до хрупкого венка: показали шляпки, модные этой весной
Сестра изобретателя туши сожгла брови и ресницы
Сестра изобретателя туши сожгла брови и ресницы
Rihanna появилась в образе Марии-Антуанетты в сексуальном кружеве
Rihanna появилась в образе Марии-Антуанетты в сексуальном кружеве
Видео
Все видео
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3231
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2340
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 360
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 22:00

Как поддерживать внешнюю красоту

  Комментировать
Как поддерживать внешнюю красоту
Чтобы быть красивыми и не иметь проблем с организмом, следует следить за витаминами. Фото: pixabay

Если есть сбалансированную пищу, то это помогает оставаться красивыми внешне и поддерживать организм в хорошем состоянии.

Это также положительно влияет на кожу, волосы и ногти, пишет Ukr.Media

За показателями витаминов стоит следить и в рацион следует добавить определенные продукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать с ломкими ногтями

Витамин А

Этот витамин необходим как верхним, так и нижним слоям нашей кожи. Он разглаживает морщины, отбеливает пигментные пятна, борется с акне и постакне, выравнивает рельеф и тон и вообще продлевает молодость нашей кожи.

Витамин B3

Устранения покраснения и гиперпигментации, лечение акне и повышение уровня увлажненности кожи - за все это отвечает витамин B3. Он содержится в тунце, курице, лососе, фасоле, грибах и миндальном молоке. Поэтому советуем добавить эти продукты в свой рацион, если их там еще нет.

Витамин B6

Те, у кого дефицит витамина B6, могут заметить выпадение волос, трещинки в уголках губ. Его можно найти в авокадо, бананах, сое, фасоле, фисташках, фундуке и говяжьей печени. Но помните, что при длительной термической обработки этих продуктов он разрушается.

Витамин B7

Недостаток витамина B7 встречается редко, но иногда такое случается: выявить это поможет состояние ваших ногтей и волос. Если ногтевая пластина начала расслаиваться и ломаться, а волосы - выпадать, то это говорит о дефиците биотина. Встретить его можно в миндале, фундуке и салате.

Витамин С

Витамин С важен не только для иммунитета организма, но и для кожи - он играет очень важную роль в процессе создания коллагена.Кроме сывороток и кремов, его можно найти в таких продуктах как сыр, йогурт, сардины в масле, семена чиа, красный перец, апельсины, лимоны и клубника.

Витамин Е

Витамин Е - антиоксидант и противовоспалительний элемент, который защищает кожу от повреждения свободными радикалами, борется с пигментацией, делает кожу упругой и выравнивает тон лица. Ищите его в шпинате, тофу, авокадо и орехах.

Омега-3

Благодаря Омега-3 наша кожа словно светится изнутри, остается подживленной и упругой как можно дольше, ведь этого очень хотят добиться все с помощью хайлайтера и дорогостоящего ухода. Добавьте в свой рацион орехи, авокадо, злаки и рыбу.

Цинк

Этот элемент помогает заживлять раны и защищает от ультрафиолетовых лучей, так как он может работать и в качестве антиоксиданта. Его недостаток можно заметить, если у вас выпадают волосы, есть угри, появляются дерматит или экзема, медленно заживают ранки, а также расслаиваются ногти и на них появляются белые пятна. Содержится цинк в устрицах, телячьей печени, красном мясе, шпинате, семенах тыквы, кунжуте, подсолнечника и кедровых орехах.

Железо

При дефиците железа волосы становятся тонкими, появляются секущиеся кончики, кожа становится сухой, ногти расслаиваются. Чтобы все опять пришло в порядок, добавьте в рацион яблоки, шпинат, кейл, брокколи, чернослив и инжир.

Витамин D

Он помогает повысить упругость кожи, стимулирует выработку коллагена, а это значит, что он противостоит появлению морщин, а также придает ей сияние. Чтобы его пополнить в организм надо есть жирные сорта рыбы, печень и говядину.

Витамин К

Заботится о том, чтобы наша зона под глазами была хорошей - без темных кругов, морщин. Ищите его в спарже, кейли, брокколи и кабачках.

Магний

Этот витамин отвечает за повышение увлажненности кожи, уменьшение ее покраснение и неровностей. Также магний очень важен для нас, поскольку он доставляет питательные элементы для волос и ногтей. Содержится в горьком шоколаде, шпинате, тыквенных семечках, миндале.

Современные косметические бренды любят применять слово "эффективный", как к продуктам с синтетическими составляющими, так и в натуральной косметики. Экологическая маркировка является гарантией органично безопасного состава, но к эффективности это отношения не имеет. Все же натуральная косметика может быть эффективной. Если крем подходит под ваш возраст и потребности кожи - положительный результат обеспечен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как поддерживать внешнюю красоту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Впервые написали о лохнесском чудовище

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

Основали политическую организацию

Ликвидировали террориста №1

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

В столице поехал первый электротрамвай

Лицей открыли губернатор и аббат

Самое читаемое
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 13104
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 10161
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 7488
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 6471
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 4698
Красота
Участницы "Мисс мира" зажгли публику выходом в купальниках-бикини
Участницы "Мисс мира" зажгли публику выходом в купальниках-бикини
 Просмотров: 3627
Что делать с ломкими ногтями
Что делать с ломкими ногтями Просмотров: 9747
Жена Джастина Бибера поделилась секретами красоты
Жена Джастина Бибера поделилась секретами красоты Просмотров: 3528
Корона "Мисс Англии" против коронавируса: самая красивая женщина свернула миссию и будет лечить людей
Корона "Мисс Англии" против коронавируса: самая красивая женщина свернула миссию и будет лечить людей
8
 Просмотров: 2259
Где в Киеве сделать эффектные пудровые брови
Где в Киеве сделать эффектные пудровые брови 1 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
Голосов: 3508
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua