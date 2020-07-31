Посоветовали, как блондинкам ухаживать за волосами

Блондинка - это не всегда о цвете волос, а больше о стиле жизни. Фото: pixabay

Если соблюдать определенные правила, ухаживая за светлыми оттенками волос, то его удастся сохранить холодным, пепельным и медовым.

Первоначальный вид блонда можно сохранить с помощью трех простых правил по уходу, рассказала Инна Салибекова, стилист по волосам, в интервью Elle.

По ее словам, блондинка - это не всегда о цвете волос, а больше о стиле жизни.

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Первое правило - это регулярние тонировки. Чтобы свежесть цвета не исчезла, нужно тонировать волосы раз в месяц. Эксперты уверяют, что тонировка новыми специальными средствами является абсолютно безопасной для волос. Это следует делать, потому что со временем освещенные пряди теряют пигмент и выглядят желтыми, а тонировка снова возвращает им насыщенность и яркость.

Также важно не пользоваться термоприборами для укладки волос. Блондинкам лучше отказаться от использования стайлера, выпрямителей, фенов и других приборов. Из-за влияния пари на волосяной покров головы пигмент, который окрашивает его, исчезает, поэтому светлый оттенок тускнеет и теряет блеск. Если вам необходимо использовать специальные приборы для укладки, то не забывайте наносить на волосы термозащиту.

Необходимо изучать состав средств для ухода за волосами. Блондинкам следует обращать внимание на то, какие компоненты содержат в своем составе шампуни для волос, кондиционеры, маски, сыворотки, масла и другие продукты для hair-рутины. Важно, чтобы все они были с увлажняющим эффектом. А также состояли из липидов и протеинов, которые укрепляют волосы. Средства для ухода за волосами должны быть кислотными, но иметь низкий уровень pH.

Если знать несколько полезных советов, то укладка на волосах будет держаться намного дольше. Ведь каждое утро важным этапом сборов является укладка волос. Сделать укладку волос трудно, а сохранить дольше ее еще труднее. Стилист Schwarzkopf Professional Александра Эдельберг поделилась советами, как это сделать.