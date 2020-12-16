Покупать оригинальные духи методом распива — доступно и проверено

Каждый ценитель парфюмерии знает, что любимые ароматы можно приобрести методом "распива". И это не имеет ничего общего с разливной парфюмерией.

"Распив парфюмери" называют разделение (распитие) объема, оригинальных духов между желающими.

Бывает "Распив текущий" — когда сначала собирается группа желающих, а потом покупают аромат из лимитированной версии или из-за границы, в последствии инициализатор подготавливает и отправляет каждому участнику его забронированные мл. (основной минус метода — продолжительное ожидание сбора участников на все мл. флакона и дополнительное время на покупку товара с привозом из-за границы)

"Распив на руках" — когда парфюм уже куплен, а продавец отпшикивает от своего флакона, забронированные вами мл. и оперативно отправляет к вам заказ. (способ самый легкий и быстрый получение заказа 2-3 дня).

Чем выгодно:

✔ опробовать гораздо больший ассортимент при относительно небольших затратах.

✔ получить желаемые образцы тех ароматов, что сняты с производства, являются редкими или лимитированными, или просто не представлены к тестированию в оффлайн-магазинах.

✔ есть шанс забронировать у продавцов остатки в оригинальных флаконах.

Распив вам подойдет, если нет желания или возможности приобрести большой флакон . Также будет удачным решением для основательного знакомства с ароматом (как они будут ощущаться в любую погоду, на одежде, волосах, различных типах кожи).

К сожалению, далеко не во всех украинских городах есть возможность посетить бутики с широким ассортиментом ароматов. Но благодаря организованным площадкам коллекционеров и любителей, все стало проще и доступнее из дома. Например, на kremchik.ua ежедневно появляются новые предложения распива парфюмерии в Украине.

Как безопасно покупать следующим образом:

• Всегда ищите ресурс для того, чтобы оставить отзыв о продавце и перед покупкой обязательно ознакомьтесь с его репутацией.

• Нишевая, люксовая парфюмерия, селектив или восточная композиция — к вашим услугам, но покупайте только при наличии достаточного количества оригинальных фото у продавца.

• Покупайте только в проверенных продавцов на модерируемых площадках. Это поможет защитить ваши интересы и будет служить дополнительным гарантом безопасной сделки.

Возможность попробовать долгожданный, популярный или редкий парфюм в небольшом количестве, станет приятным опытом и даже любимым делом каждого из вас. А новые организованы покупательские площадки проведут вас в мир редких, изысканных и одновременно доступных ароматов.