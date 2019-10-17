Показали новинку - маникюр в форме помады

Фото: www.mirlady.com.

Корейский мастер маникюра Пак Юнкюнг начала тренд ногтей в форме помады после работы для рекламы солнцезащитных очков YSL.

Каждый мастер должен правильно выбирать форму ногтя клиенту.

Ведь неправильная форма может зрительно сделать пальцы короткими, пухлыми и увеличит ладонь.

Сейчас в моде миндаль, квадрат, овал и Lipstick nails.

Ногти в форме губной помады могут оценить любители экспериментов, рассказывает www.mirlady.com.

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Эта форма подходит не для всех видов деятельности.

В офисе будет неудобно набирать текст с удлиненным углом.

Выполнить такой маникюр можно дома самостоятельно, для этого вам просто нужно поставить пилку для ногтей под углом и сделать запил с одной стороны. Обратите внимание, что направление должно быть в одну сторону, а для симметрии вторая рука должна быть в зеркальном отражении.