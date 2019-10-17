 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 387
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1503
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2187
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1899
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2331
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3015
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1503
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4626
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
10
10
26
14
7
Показали новинку - маникюр в форме помады
Показали новинку - маникюр в форме помады
Назвали самую красивую женщину в мире
Назвали самую красивую женщину в мире
Как феи: показали изящных женщин в невероятных нарядах
Как феи: показали изящных женщин в невероятных нарядах
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Украинка стала самым влиятельным фэшн-блоггером в мире
Украинка стала самым влиятельным фэшн-блоггером в мире
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3942
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7047
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1611
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 216
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 05:28

Показали новинку - маникюр в форме помады
10

  Комментировать

Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады
Фото: www.mirlady.com.
Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады
Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады
Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады
Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады

Корейский мастер маникюра Пак Юнкюнг начала тренд ногтей в форме помады после работы для рекламы солнцезащитных очков YSL.

Каждый мастер должен правильно выбирать форму ногтя клиенту.
Ведь неправильная форма может зрительно сделать пальцы короткими, пухлыми и увеличит ладонь.

Сейчас в моде миндаль, квадрат, овал и Lipstick nails.

Ногти в форме губной помады могут оценить любители экспериментов, рассказывает www.mirlady.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избавиться от целлюлита

Эта форма подходит не для всех видов деятельности.

В офисе будет неудобно набирать текст с удлиненным углом.

Выполнить такой маникюр можно дома самостоятельно, для этого вам просто нужно поставить пилку для ногтей под углом и сделать запил с одной стороны. Обратите внимание, что направление должно быть в одну сторону, а для симметрии вторая рука должна быть в зеркальном отражении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали новинку - маникюр в форме помады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 80427
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 23571
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 22475
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 19036
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок - фото
2
 Просмотров: 15348
Красота
Как избавиться от целлюлита
Как избавиться от целлюлита Просмотров: 261
Назвали самую красивую женщину в мире
Назвали самую красивую женщину в мире
10
 Просмотров: 8695
Как научиться быстро собираться утром
Как научиться быстро собираться утром Просмотров: 468
Как избежать выпадения волос
Как избежать выпадения волос 1 Просмотров: 5589
Как домашняя косметика может заменить люксовую
Как домашняя косметика может заменить люксовую Просмотров: 5400
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
3
Против Луценко открыли дело
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
Голосов: 4932
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua