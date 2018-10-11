Показали макияж, который может скрыть выразительные недостатки лица

Современный макияж может скрыть сложные недостатки лица. Для этого используют праймер, тональный крем, консилер, пудра, румяна, тени, карандаш, помада.

Даже если есть проблемы с высыпанием на лице, шрамами, бородавками и другими недостатками на коже - макияж будет в помощи.

Недостаточно густые брови или большой нос, шрамы, родимые пятна и другие дефекты - эти недостатки можно исправить с помощью косметических средств, показывает telegraf.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Француженки поделились секретом своей стройности

Не бывает некрасивых женщин, есть женщины ленивые, говорила итальянская актриса Софи Лорен.