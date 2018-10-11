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пятница, 12 октября 2018 05:25

Показали макияж, который может скрыть выразительные недостатки лица
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Современный макияж может скрыть сложные недостатки лица. Для этого используют праймер, тональный крем, консилер, пудра, румяна, тени, карандаш, помада.

Даже если есть проблемы с высыпанием на лице, шрамами, бородавками и другими недостатками на коже - макияж будет в помощи.

Недостаточно густые брови или большой нос, шрамы, родимые пятна и другие дефекты - эти недостатки можно исправить с помощью косметических средств, показывает telegraf.com.ua.

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Не бывает некрасивых женщин, есть женщины ленивые, говорила итальянская актриса Софи Лорен.

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