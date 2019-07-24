Отталкивает мужчин: ТОП-5 несексуальных вещей женского гардероба по версии сильного пола

Любая женщина стремится чувствовать себя стильной, красивой и нравиться не только себе, но и своему мужчине. Девушки изучают модные журналы, следят за трендовыми новинками, но остаются бессильными перед мужским понятием стильно одетой женщины.

Gazeta.uaпредставляет хит-парад самых противоречивых предметов женского гардероба, способных довести противоположный пол до отчаяния.

1. Брюки свободного кроя. Популярность кюлот и брюк-клеш неуклонно растет среди модниц. Но мужчины ненавидят этот предмет женского гардероба из-за того, что он скрывает всю красоту женских ножек.

Автор: http://ivona.bigmir.net Брюки широкого кроя мужчины считаюсь несексуальными

2. Вещи oversize. Сильный пол вовсю протестует против балахонов, которые не подчеркивают контуры тела. Мужчины не понимают, зачем прятать фигуру под вещами, которые на 10 размеров больше.

Автор: http://ivona.bigmir.net Мужчины не понимают, зачем скрывать фигуру под вещами oversize

3. Огромные очки. Очки в пол лица один из наименее сексуальных аксессуаров. Этот тренд действительно не стареет. Против "авиаторов" и "кошачьих глазок" мужчины ничего не имеют, тем более, что такие очки на пике популярности.

Автор: http://ivona.bigmir.net Мужчины не любят очки на пол лица

4. Блестки, стразы и пайетки. Большое количество страз и пайеток на женских топах, джинсах, платьях сбивает мужчин с толку и заставляет искренне смущаться. Такого количества блеска они не могут усвоить. Откровенно чрезмерный блеск уже давно вышел из моды.

Автор: http://ivona.bigmir.net мужчины против блесток, страз и пайеток

5. Рваная одежда. По мнению мужчин, такая одежда выглядит неопрятно и неаккуратно. Чрезмерную "рваность" мужчины ненавидят наравне с платьями в стиле бэби-долл.

Автор: http://ivona.bigmir.net мужчины считают рваную одежду неопрятной

Их носили иконы стиля прошлого века и украшали ими все, что только можно. И снова жемчуг занял пьедестал первенства в модной индустрии и стал главным трендом июля.