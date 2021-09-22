Осенний маникюр в клеточку стал новым трендом: 10 стильных идей

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В списке трендового маникюра всегда останется классический принт-клетка. Такой дизайн ногтей выглядит стильно, свежо и красиво.

10 трендовых идей клетчатого маникюра показал журнал Cosmopolitan.

Принт-клетки давно остался за пределами обычной классики и обзавелся кучей интересных интерпретаций. Кроме лаконичного черно-белого дизайна есть где разгуляться.

Осенние тусклые краски можно разбавить яркими цветами - зеленым, розовым, оранжевым, голубым.

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Также клетчатый принт можно использовать только на нескольких ногтях или и вовсе на небольших его участках. Или примерить самые свежие идеи - клетчатый френч, "негативное пространство", гипнотическая абстракция.

Этой осенью трендом стали анималистические принты в маникюре. Множество звезд и модных инфлюэнсеров в этом сезоне выбрали "звериный" дизайн. Самым распространенным анималистическим принтом является леопардовый. Однако он далеко не единственный. Мастера маникюра предлагают различные варианты дизайна - зебра, коровка, тигровый и змеиный принты.