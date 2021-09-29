Очки не преграда макияжу - советы, как его сделать

Ресницы могут мешать, если есть очки. Фото: pexels

Есть несколько советов, которые позволят удачно сочетать макияж и очки.

Например, не стоит наносить много тонального средства, пишет Medikforum.

Через очки будут следы и вмятины. Тональный может вообще стереться. Следует наносить крем тонким слоем, легкой текстуры, чтобы не оставлять яркие следы от очков.

Еще один совет - выделять брови. Надо делать их ярче, потому что это единственная часть лица, которая остается заметной при ношении очков. Обязательно следует выщипывать каждый лишний волосок, ведь линзы очков могут увеличить любую частицу.

Надо также подводить глаза. Лучше будут выглядеть стрелки. Главное правило - учитывать оправу во время рисования линии. Если она тонкая, то лучше рисовать изящную стрелку, так будет выглядеть элегантнее. А при роговой или пластиковой идеально будет выглядеть толстая стрелка.

Ресницы могут мешать, если есть очки. Поэтому идеально будет подкручивать их, чтобы изгиб не мешал, а также выглядел интереснее. Благодаря такому эффекту глаза станут более открытыми и привлекательными в оправе.

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Надо использовать и помаду. Если макияж глаз спокойный, то стоит делать дополнительные акценты на лице, которыми может стать помада. Необязательно использовать красные оттенки. Может быть цвет под настроение или образ.

Питательный крем вместе с увлажняющей текстурой хорошо повлияет на кожу. Дерматологи советуют специальные сыворотки, предназначенные для решения конкретной проблемы с кожей. Подобрать эффективную косметику поможет врач.