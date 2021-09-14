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вторник, 14 сентября 2021 16:39

Как ухаживать за кожей осенью: пять правил

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Как ухаживать за кожей осенью: пять правил
Осенью кожа нуждается в особом уходе. Фото: spacemag.com

Дерматологи и косметологи называют осень лучшим временем для ухода за кожей. Межсезонье хорошо подходит для изменений в бьюти-рутине.

Gazeta.ua собрала пять правил ухода за кожей осенью.

Именно в осеннее время кожа наиболее склонна к изменениям - становится сухой, появляются высыпания или жирный блеск.

Пять правил осеннего ухода за кожей:

1. Поменяйте очищающее средство. Летом более актуальны спиртовые тоники и лосьоны легкой структуры, которые борются с жирным блеском. На осеннее время лучше изменить уход на более мягкие очищающие средства с кремовой текстурой. Пересушивать кожу на период холодов не стоит. Прекрасно подойдет пенка и гидрофильное масло для умывания. Кожа перед зимой требует пилинга - один раз в неделю для нормальной кожи, два раза в неделю для жирной и сухой.

2. Добавить в уход кислоты. Осветляющие средства помогут избавиться от пигментных пятен после загара. Также не помешают кислотный пилинг и крем. Дерматолог поможет подобрать правильный уход с кислотами.

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3. Регулярное увлажнение кожи. Летнего увлажняющего крема осенью будет недостаточно. Для хорошего увлажнения нужны жирные текстуры.

4. Питательные кремы. Питательный крем вместе с увлажняющей текстурой хорошо повлияет на кожу. Дерматологи советуют специальные сыворотки, предназначенные для решения конкретной проблемы с кожей. Подобрать эффективную косметику поможет врач.

5. Защищайте капилляры. Холод провоцирует их расширение. Для защиты дерматологи советуют cold-крем с пометкой "от купероза". Это поможет избавиться от розового цвета на щеках.

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