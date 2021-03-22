Некоторые продукты ускоряют метаболизм и способствуют похудению

Медленные углеводы, такие как овсянка, коричневый рис и лебеда дают более длительную энергию. Фото: pixabay

Женщины часто изнуряют себя диетами в попытках похудеть.

Это в большинстве случаев не помогает. Но есть продукты, которые положительно влияют на обмен веществ в организме человека, передает newsyou.info.

Халапеньо, хабанера, кайенский и другие виды острых перцев ускоряют метаболизм и стимулируют кровообращение. Исследования показывают, что этот продукт может повысить скорость метаболизма на 25%.

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Цельные зерна полны питательных веществ и сложных углеводов, стабилизируют уровень инсулина и тем самым ускоряют обмен веществ. Медленные углеводы, такие как овсянка, коричневый рис и лебеда дают более длительную энергию. Инсулин надо держать на низком уровне, так как его прыжки сигнализируют телу о необходимости отложить дополнительный жир.

Брокколи богата кальцием, имеет витамины А, К и С. Одна порция дает организму фолиевую кислоту, пищевие волокна, а также различные антиоксиданты. Брокколи - один из лучших продуктов для детоксикации, который можно добавить в рацион.

Эффективными для похудения будут яблоки и груши. Их надо есть каждый день, 3 малые штуки.

Определенные запахи могут расслаблять и регулировать чувство голода. Ароматы помогут обуздать аппетит и сбросить килограммы.