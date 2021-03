Килограммы слетают 5 ароматов для утоления голода

Определенные запахи могут расслаблять и регулировать чувство голода. Ароматы помогут обуздать аппетит и сбросить килограммы.

Как это самое пишут на Food & Mood.

1. Ванильные запахи могут обмануть организм сладкоежек. Молекулы ванили передаются в мозг и создают ложное чувство удовлетворения, как вы только что полакомились чем-нибудь сладеньким. Аппетит к сладкому резко сокращается.

2. Самый сильный эффект в утоления голода дает аромат розы. Ежедневно его вдыхая, можно сбросить до 3 килограммов лишнего веса в месяц. Эфирные масла, содержащиеся в розе, по-особому действуют на подсознание человека, дарят ощущение комфорта и подавляют чувство голода. Подобным эффектом обладают лаванда и жасмин, успокаивают и улучшают метаболизм.

3. Грейпфрут - лучший цитрусовый помощник в похудении. Его можно не есть, но и вдыхать масла грейпфрута в течение 5 минут перед каждым приемом пищи. Также можно использовать масла лайма или апельсина. Эти запахи ускоряют обмен веществ и способствуют похудению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как смягчить кожу рук в холодную погоду

4. Аромат корицы также обманывает мозг и заставляет организм чувствовать насыщение. Корица в дуэте с мускатом отбивает желание съесть сладкого и улучшает обмен веществ. Корица также считается отличным антидепрессантом, что повышает настроение и без еды.

5. Мятный аромат способствует потере веса. Для удобства, смешать ароматическое масло с растительным и нанести себе на запястье.

Врачи из США призвали не пропускать завтрак и принимать утром правильные блюда.

Специалисты развеяли распространенные мифы о бекон, утренние круассаны и сладкие хлопья, пишет журнал Eat This, Not That!

"Завтрак запускает обмен веществ в организме. Его отсутствие приводит к замедлению метаболизма и переедания в течение дня и, как следствие, увеличение веса", - заявил доктор медицинских наук, хирург-гастроэнтеролог Мадхан Кумар.