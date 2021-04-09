Назвали виды спиртов, которые принесут пользу для кожи

Сухой кожу могут сделать простые спирты. Фото: pixabay

В косметических средствах спирт нужний ингредиент, потому что обладает способностью бороться с микробами.

Иногда косметику выбирают по составу и когда видят в нем спирт, то отказываются, пишет ETimes.

На самом деле по своей химической структуре такие ингредиенты косметики для ухода за кожей, как глицерин, ментол и много восков растительного происхождения, также считаются спиртами. В то же время в спиртов также различные формы. Некоторые из них могут сделать кожу сухой и склонной к раздражениям. Но другие спирты могут помочь увлажнить кожу, а ингредиенты продуктов ухода будут лучше впитиватся.

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Существует 2 большие категории спиртов: жирные и простые. Жирные спирты - это твердые, например цетиловый, стеариловый и цетеариловый спирт. Они могут задерживать влагу в коже и образовывать защитный барьер для защиты кожи от токсинов окружающей среды и загрязнителей. Такой уход наиболее уместен для обезвоженной, сухой и чувствительной кожи. Спирт еще нейтрализует бактерии, вызывающие прыщи на поверхности кожи. Таким образом может уменьшиться угрей.

Сухую кожу могут сделать простые спирты. Они нарушают ее микробиом и ослабляют барьер, из-за чего появляются угри, повышенная уязвимость к токсинам окружающей среды и ускоренное старение. Это такие спирты, как этанол, метанол, бензил, изопропил и метил. Они очень легкие и зачастую являются в увлажнителях для лица и тела в качестве консерванта. Если злоупотреблять такими спиртами, то их вред будет ощутим долго.

"Мы все хотим, чтобы кожа оставалась молодой, увлажненной и сбалансированной. Микробиом нашей кожи нарушается, когда простые спирты используются при уходе за ней. Избегать простых спиртов путем двойной проверки ингредиентов, прежде чем добавлять новый продукт к своей рутине по уходу за кожей, сделает вашу кожу здоровой и восстановит ее. А еще лучше, если вы не уверены в типе спирта в списке ингредиентов, нужно остановить свой выбор на органиченном продукте по уходу за кожей, что содержит только органические ингредиенты ", - рассказал доктор Джагвир Сингх.

Чистка лица и пилинг - это 2 процедуры, которые действуют на кожу по-разному. Поэтому они и имеют разный результат после. Чистка увеличивает эффективность всех последующих процедур, так как образуются чистые поры, кожа дышит. Это не эстетическая, а скорее гигиеническая необходимость.