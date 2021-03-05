Назвали основные симптомы негатива жиров для организма

Если жирная пища не усваивается должным образом, толстая кишка может производить избыток жидкости провоцирует диарею. Фото: pixabay

Много полезных жиров в организме также может оказать негативное влияние на него.

Могут возникнуть проблемы со сном, пищеварением и общим самочувствием, пишет LIVESTRONG.com

Однако употребление слишком большого количества жиров также может привести подобные симптомы. Жиры трудно расщепляются, поэтому дольше бродят в желудке и могут вызвать отрыжку, вздутие живота или газы.

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Если жирная пища не усваивается должным образом, толстая кишка может производить избыток жидкости, что провоцирует диарею. Такая пища имеет меньше клетчатки поетому, диарея может быть не только результатом диеты с высоким содержанием жира, но и недостатком клетчатки.

Рацион с высоким содержанием жиров может привести к вялости или усталости в течение дня.

Человек может поправиться от чрезмерного употребления полезных жиров, несмотря на то, что их часто используют как метод похудения. Каждый раз, когда есть избыток калорий, тело набирает вес, независимо от того, что именно вы едите. Учитывая, что жиры содержат больше калорий, они могут легче привести к избытку калорий, чем белки или углеводы.

Много жира в организме также приводит к тревожному сну.

"Жиры - это питательные вещества, расщепляются в вашей системе дольше. Поэтому они могут повлиять на ваш отдых и нарушить сон", - говорит диетолог Бонне Тауб-Дикс.

Когда человек спит, то тело естественным образом замедляет пищеварение, поэтому большинство специалистов не советуют есть тяжелую пищу перед сном.

Индийский студент 17-летний Шонак Сиддхарт Самант за 7 месяцев потерял 55 кг. Он отказался от вредных продуктов и начал заниматься спортом. Ранее он весил 130 кг и не любил свой вид. В студента обнаружили жировую болезнь печени. Благодаря карантину, он изменил жизнь и похудел. Студент отказался от всей еды на вынос, избегает ресторанной еды, перестал есть сладкое и выпечку, пить газировку.