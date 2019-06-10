Макияж на выпускной: как накраситься, чтобы быть в тренде

Совсем скоро состояться выпускные вечера. Каждая выпускница мечтает выглядеть лучше всех.
Чтобы засиять на выпускном необходимо знать тренды не только в одежде, но и в макияже.
Трендовый макияж 2019 это:
- натуральные и ухоженные брови;
-разноцветная туш для ресниц;
-яркая помада;
-цветные стрелки.
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1. Ествественный, нюдовый макияж - это грамотно подобранный тональный крем под оттенок кожи и нейтральные цвета в мейк-апе. Для такого образа необходим акцент на бровях.
2. Макияж с разноцветной тушью. Беспроигрышный вариант в выбор6е туши - это консультация с визажистом, который поможет выбрать правильный оттенок для вашего типа внешности.
3. Яркая помада. Грамотно подобранный цвет помады поможет визуально увеличить губы и сделать их более чувственными.
4. Цветные стрелки. Визажисты советуют выбирать жидкую подводку для глаз. Она дольше держится и не смазывается.
Чтобы довершить образ на выпускной необходимо выбрать красивую прическу. Что советуют стилисты?
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