Макияж на выпускной: как накраситься, чтобы быть в тренде

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Совсем скоро состояться выпускные вечера. Каждая выпускница мечтает выглядеть лучше всех.

Чтобы засиять на выпускном необходимо знать тренды не только в одежде, но и в макияже.

Трендовый макияж 2019 это:

- натуральные и ухоженные брови;

-разноцветная туш для ресниц;

-яркая помада;

-цветные стрелки.

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1. Ествественный, нюдовый макияж - это грамотно подобранный тональный крем под оттенок кожи и нейтральные цвета в мейк-апе. Для такого образа необходим акцент на бровях.

2. Макияж с разноцветной тушью. Беспроигрышный вариант в выбор6е туши - это консультация с визажистом, который поможет выбрать правильный оттенок для вашего типа внешности.

3. Яркая помада. Грамотно подобранный цвет помады поможет визуально увеличить губы и сделать их более чувственными.

4. Цветные стрелки. Визажисты советуют выбирать жидкую подводку для глаз. Она дольше держится и не смазывается.

Чтобы довершить образ на выпускной необходимо выбрать красивую прическу. Что советуют стилисты?