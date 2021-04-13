Косметолог предостерегает от умывания водой из крана

Есть научное исследование о том, что через водопроводную воду может увеличиваться риск атопического дерматита у маленьких детей. Фото: pixabay

В составе кожи человека больше половины занимает вода.

Моясь, через кожу люди поглощают гораздо больше хлора, чем при питье не фильтрованной водопроводной воды, рассказала косметолог Яна Фокси в Instagram.

"Это значит, что наша кожа впитывает воду не хуже Губки Боба. Поэтому качество воды для умывания влияет на ее состояние", - сказала она.

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Есть научное исследование о том, что через водопроводную воду может увеличиваться риск атопического дерматита у маленьких детей.

"Но, теоретически, для кожи взрослых она тоже не безопасна и запросто может быть причиной обезвоживания", - заявила косметолог.

По ее словам, качество воды везде разное. И в большинстве стран в такой воде есть хлор и другие микроэлементы, которые вредят коже.

"Кроме того, рН водопроводной воды чаще всего щелочной (около 7), а рН нашей кожи - кислый (около 5). Поэтому щелочная водопроводная вода может сильно повредить липидный барьер. Чтобы определить рН воды, можно приобрести полоски для измерения рН. Но, наиболее вероятно, вы получите результат, что она щелочная ", - написала косметолог.

Она советует умываться дестильованной водой обратного осмоса, то есть по определенным фильтрам. Впрочем, даже обычная дестильована вода будет лучше водопроводной.

Сухую кожу могут сделать простые спирты. Они нарушают ее микробиом и ослабляют барьер, из-за чего появляются угри, повышенная уязвимость к токсинам окружающей среды и ускоренное старение. Это такие спирты, как этанол, метанол, бензил, изопропил и метил. Они очень легкие и зачастую являются в увлажнителях для лица и тела в качестве консерванта. Если злоупотреблять такими спиртами, то их вред будет ощутим долго.