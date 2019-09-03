Какой женский маникюр больше всего любят мужчины?

Сегодня практически каждая девушка, хотя бы раз в месяц посещает салон или частного мастера и делает себе маникюр. Ведь красивые, ухоженные ногти, безусловно, влияют на общее впечатление о человеке. И если с женскими вкусами в выборе маникюра все понятно - они очень и очень разнообразны, то как быть с мужчинами? Какой маникюр у девушек мужчины считают наиболее привлекательным?

Дизайн ногтей - это полет для творчества каждой девушки

Женский маникюр, который мужчины просто обожают

Что уж скрывать, маникюр девушки, женщины делают не только для себя, но и для мужчин, в том числе. Ведь каждой хочется иметь что-то особенное, чем можно привлечь внимание мужского пола. И красивые ноготки - это дополнительный повод зацепить какого-нибудь красавца, завести интересные знакомства с мужчинами. Так что, девочки, если вы все еще в поиске своего принца или же готовитесь к первому свиданию, вот вам несколько идей маникюра, которые точно придутся по вкусу вашему избраннику:

1. Нюдовый. Принцип такого маникюра в использовании максимально естественных, телесных цветов. Аккуратно окрашенные ногти создают впечатление натуральности. А это именно то, что ценят мужчины.

2. Французский маникюр или френч. Такой маникюр нравится мужчинам, благодаря своей женственности, лаконичности и универсальности. К тому же, такой вариант подойдет, в качестве маникюра по случаю торжественного события (свадьба, День Рождения, корпоратив) или для повседневного варианта.

3. Если хочется привлечь внимание мужчины при первой встрече, отличным вариантом, пожалуй, будет белый маникюр. Покрытие может быть однотонным или с добавлением серебра, глянцевым или матовым. В любом случае, такие ногти надолго останутся в памяти у мужчины, которого вы хотите очаровать.

4. Нежно-розовый маникюр. Такой вариант отлично подходит под деловой стиль одежды. Не секрет, что многим мужчинам нравятся девушки в строгих костюмах или платьях и маникюр в данном случае является некой перчинкой, особенно в фантазии мужчины.

5. Красный маникюр. Красный - цвет страсти. И, несомненно, такой цвет маникюра разожжет настоящий огонь в твоем избраннике. Хочешь соблазнить? Цвет маникюра красный… Но, не стоит слишком часто красить ногти в такой цвет, ведь такая яркость очень быстро может просто надоесть.

Дизайн ногтей - это полет для творчества каждой девушки

Конечно, дизайн ногтей - это полет для творчества каждой девушки. Но, если твоя цель - это заполучить мужчину, который тебе понравился, выбирай именно один из представленных вариантов маникюра... и тогда он точно будет у твоих рук!