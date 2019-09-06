Какой маникюр в тренде осени 2019

Каждый сезон вместе с новыми трендами в одежде, появляются и новые дизайны маникюра.
Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета. Лучшими идеями для маникюра делится издания Vogue.
Цвет ночи - черный
Сдержанный черный выигрышно смотреться на коротких ногтях. На длинных он будет выглядеть готично, а тренд диктует другие правила.
Если черный цвет кажется слишком траурным, его можно разбавить другим цветом.
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Ногти с жемчугом
Жемчуг выглядеть особенно красиво на ногтях с белой базой. Хотя можно выбрать любой цвет.
Графика на ногтях
Этой осенью модным считают сочетание красного с молочным, черного с бирюзовым и салатового с цветом фуксии. Такой маникюр можно сделать самостоятельно.
Оттенки багрового
Оттенок, на который стоит обратить внимание. Он лучше выглядеть уютными вечерами с чашкой глинтвейна.
Французский маникюр
Такой маникюр демонстрируют звезды первой величины - Бейонсе и Белла Хадид, и теперь на своих поклонников походить станет намного проще.
В этом сезоне в тренде педикюр без покрытия. По словам стилистов, это дает ощущение голых ступней.
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