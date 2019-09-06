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пятница, 06 сентября 2019 14:12

Какой маникюр в тренде осени 2019
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Каждый сезон вместе с новыми трендами в одежде, появляются и новые дизайны маникюра.

Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета. Лучшими идеями для маникюра делится издания Vogue.

Осенние тренды маникюра 2019
Фото: 24tv.ua
Осенние тренды маникюра 2019
Осенние тренды маникюра 2019
Осенние тренды маникюра 2019
Осенние тренды маникюра 2019

Цвет ночи - черный

Сдержанный черный выигрышно смотреться на коротких ногтях. На длинных он будет выглядеть готично, а тренд диктует другие правила.

Если черный цвет кажется слишком траурным, его можно разбавить другим цветом.

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Ногти с жемчугом

Жемчуг выглядеть особенно красиво на ногтях с белой базой. Хотя можно выбрать любой цвет.

Графика на ногтях

Этой осенью модным считают сочетание красного с молочным, черного с бирюзовым и салатового с цветом фуксии. Такой маникюр можно сделать самостоятельно.

Оттенки багрового

Оттенок, на который стоит обратить внимание. Он лучше выглядеть уютными вечерами с чашкой глинтвейна.

Французский маникюр

Такой маникюр демонстрируют звезды первой величины - Бейонсе и Белла Хадид, и теперь на своих поклонников походить станет намного проще.

В этом сезоне в тренде педикюр без покрытия. По словам стилистов, это дает ощущение голых ступней.

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