Какой маникюр в тренде осени 2019

Каждый сезон вместе с новыми трендами в одежде, появляются и новые дизайны маникюра.

Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета. Лучшими идеями для маникюра делится издания Vogue.

Фото: 24tv.ua

Цвет ночи - черный

Сдержанный черный выигрышно смотреться на коротких ногтях. На длинных он будет выглядеть готично, а тренд диктует другие правила.

Если черный цвет кажется слишком траурным, его можно разбавить другим цветом.

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Ногти с жемчугом

Жемчуг выглядеть особенно красиво на ногтях с белой базой. Хотя можно выбрать любой цвет.

Графика на ногтях

Этой осенью модным считают сочетание красного с молочным, черного с бирюзовым и салатового с цветом фуксии. Такой маникюр можно сделать самостоятельно.

Оттенки багрового

Оттенок, на который стоит обратить внимание. Он лучше выглядеть уютными вечерами с чашкой глинтвейна.

Французский маникюр

Такой маникюр демонстрируют звезды первой величины - Бейонсе и Белла Хадид, и теперь на своих поклонников походить станет намного проще.

В этом сезоне в тренде педикюр без покрытия. По словам стилистов, это дает ощущение голых ступней.