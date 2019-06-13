Как ухаживать мужчине в жаркую погоду

В жару лучше избегать тяжелы ароматов духов. Фото: esthederm.in.ua

В Украине наступила жаркая погода. Прежде, чем радоваться теплу, убедитесь, готовы ли мужчины к ней?

Собрали 6 советов, как ухаживать мужчине, когда на улице летняя жара.

1. Прежде чем доставать сандалии из шкафа, сделайте педикюр. Ноги должны выглядеть ухоженными.

2. В такую погоду необходимо использовать увлажняющие средства. Если вы все время проводите на солнце, наносить их стоит несколько раз в день, а не только утром.

3. Забота о коже лица. Это может быть матирующие салветки, или лосьоны. Они не только избавляют кожу от жирного блеска, но и содержит антибактериальные компоненты, которые предотвращают воспаление. Можно также приобрести термальную воду в спрее, которая освежит кожу и избавит от ощущения сальности после долгого пребывания на улице.

4. Использовать антиперспирант.

5. В жару следует избегать тяжелых ароматов, даже если вы сами чувствуете себя комфортно. Людям вокруг может это не понравиться. Идеальный вариант - акватика и легкие мускуные композиции с лавандой или зелеными нотами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как получить правильный и красивый загар - 7 советов

Тренер-реабилитолог Назар Иванчук рассказал, как употребление алкоголя может повлиять на занятия спортом. По словам тренера, алкоголь снижает синтез протеина в мышцах и вызывает обезвоживание организма. Он назвал его "убийцей" производительности.