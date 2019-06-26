Как прекратить мыть голову каждый день: полезные советы

Устали мыть волосы ежедневно или через день? Стоит знать, что ежедневное мытье волос не просто отнимает много времени, оно еще и вредно, потому что лишает волосы питательных веществ и натуральных масел, может привести к ломкости прядей и сухости кожи головы. Советы экспертов помогут избавиться от этой вынужденной привычки.

1. Не мойте голову горячей водой

Распространенная ошибка – это мыть грязные волосы горячей водой. Вода слишком высокой температуры "очень сильно" очищает голову, что ведет к активизации выработки кожного сала. Используйте теплую воду и делайте нежный массаж головы у корней волос. В идеале пусть волосы высохнут сами.

2. Забудьте о гладких прическах

В случае с несвежей головой, волосы в гладких и прилизанных прическах будут выглядеть жирными и неаккуратными. В этом случае лучше всего немного начесать волосы у корней, тем самым заполучив дополнительный объем, и собрать их в пучок или ракушку.

3. Плетите косы

Если вы заплетете любую косу на голове, то сможете замаскировать жирные корни волос. Чем толще плетение косы, тем лучше удастся скрыть несвежесть волос. В идеале сделайте небольшой начес на макушке головы, чтобы "закрыть" самую заметную часть грязных волос. При этом, постарайтесь сделать косу негладкой, лучше, чтобы из нее немного торчали волосы, это поможет скрыть их несвежесть.

4. Качественный сухой шампунь вам в помощь

Сухой шампунь – это отличный способ скрыть жирный блеск волос, а также добавить несвежим волосам немного объема. Разделите свои волосы на пряди и распылите сухой шампунь как лак для волос на корни на расстоянии около 25 см.

Если ваш шампунь в виде талька, то просто нанесите его на корни. Оставьте на 10 минут и расчешитесь. Средство обволакивает жирный волос особой оболочкой, в результате чего волосы будут казаться чистыми.

5. Оставьте сухой шампунь на ночь

Когда ваши волосы пребывают в состоянии "вечером еще нормальные, но утром будут выглядеть несвежими", перед сном воспользуйтесь сухим шампунем и оставьте его на ночь, пусть работает. На следующий день ваши волосы будут выглядеть свежими.

6. Мойте только челку

Свежая челка поможет вам придать свежий вид всей голове, потому что волосы, которые находятся у лица, загрязняются быстрее всего и собирают больше всего жира.

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7. Освежите волосы лаком для волос

Несвежие волосы можно "взбодрить" с помощью лака для волос. Нанесите лак на корни, это добавит волосам объем и свежий блеск.

8. Не спешите сушить волосы феном

Если после мытья головы вы дадите волосам немного подсохнуть, и только потом начнете сушить волосы феном, то вам удастся сохранить свежесть дольше.

9. Приобретите шапочку для душа

Качественная шапочка для душа не только защитит волосы от воды, но и спасет их от пара, который также губительно действует на вашу укладку.

10. Руки прочь

Наверняка вы часто трогаете свои волосы, заправляете за уши, накручиваете на палец во время разговора и т.д. Но чем чаще вы трогаете себя за волосы, тем быстрее и сильнее они загрязняются. Так что держите свои руки подальше от головы.

11. Пересмотрите свой рацион

Для того, чтобы ваши волосы не только выглядели свежими дольше, но и были здоровыми, следует исключить из своего рациона жареные, жирные блюда, консервы, белый хлеб и сахар. Замените эти продукты на фрукты и овощи, диетическое мясо, молочные продукты, орехи. Таким образом вы несколько притормозите работу сальных желез.

12. Не забывайте про аксессуары

Если вы носите челку, то попробуйте поэкспериментировать с платком. С ним можно сделать разные прически, которые не только скроют несвежесть волос, но и создадут стильный вид. Просто помойте челку или заколите ее. Прически с платком хорошо выглядят как на распущенных, так и на собранных волосах. Они могут стать настоящим спасением для коротких волос. Также спрятать жирные волосы помогут массивные ободки и разные заколки.

13. Не забывайте мыть расческу

Заботиться о чистоте ваших предметов для укладки нужно регулярно, так как на инструментах остаются остатки уходовых средств, кондиционера, кожного сала. Мойте расчески и щетки не реже одного раза в неделю с мылом в теплой воде.

14. Поменяйте пробор

Замените косой пробор прямым или сделайте его с противоположной стороны. Так как волосы быстро привыкают к конкретному положению, они пачкаются и теряют объем быстрее всего именно на месте привычного пробора. Поэтому, сменив положение волос, вы получите не только более свежий вид, но и новый образ.

15. Расчешитесь перед сном

Незадолго до сна расчешитесь и расположите волосы по верхнему краю подушки. Если у вас длинные волосы, то спать с распущенными не рекомендуется, лучше заплетите косу или соберите не тугой хвост.

Как правильно мыть волосы - при мытье не трите сильно кожу головы, подушечками пальцев массирующими движениями намыливайте волосы. - перед тем, как нанести кондиционер, немного отожмите волосы, чтобы избавиться от излишек воды. - не наносите кондиционер на корни волос. - вместо закручивания на голове полотенца проделайте то же самое с хлопковой футболкой.