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вторник, 18 июня 2019 05:28

Как подобрать летний макияж
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Не бойтесь выбирать яркие и дерзкие цвета в коллекции макияжа лета 2019
Фото: telegraf.com.uа.
Не бойтесь выбирать яркие и дерзкие цвета в коллекции макияжа лета 2019
Не бойтесь выбирать яркие и дерзкие цвета в коллекции макияжа лета 2019
Не бойтесь выбирать яркие и дерзкие цвета в коллекции макияжа лета 2019
Не бойтесь выбирать яркие и дерзкие цвета в коллекции макияжа лета 2019

Этим летом в моде остается естественность, стрелки и темные тени.

Естественность всегда останется в моде. Такой макияж делается на идеальную кожу.

Стрелки в стиле Клеопатры стали одними из самых горячих трендов лета. Сочно-желтые, небесно-голубые, кирпичные и белые стрелки на самом пике популярности.

Темные и цветные спокойные цвета с эффектом пудры тени сейчас можно носить не только под вечернее наряд, а и днем.

Подводку следует делать только на нижнее веко, рассказывает telegraf.com.ua.

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Губы белого, серого, голубого и синего оттенков стали модными трендами сезона.

Прошлым летом в моде был влажный макияж, розовые и голубые оттенки и широкие стрелки.

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18
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