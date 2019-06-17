Как подобрать летний макияж

Этим летом в моде остается естественность, стрелки и темные тени.
Естественность всегда останется в моде. Такой макияж делается на идеальную кожу.
Стрелки в стиле Клеопатры стали одними из самых горячих трендов лета. Сочно-желтые, небесно-голубые, кирпичные и белые стрелки на самом пике популярности.
Темные и цветные спокойные цвета с эффектом пудры тени сейчас можно носить не только под вечернее наряд, а и днем.
Подводку следует делать только на нижнее веко, рассказывает telegraf.com.ua.
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Губы белого, серого, голубого и синего оттенков стали модными трендами сезона.
Прошлым летом в моде был влажный макияж, розовые и голубые оттенки и широкие стрелки.
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