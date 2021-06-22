В то время как некоторых профессиональных фотографов ежедневно засыпают десятками заказов, другим (особенно новичкам) сложно найти клиентов. Проверьте, правильную ли стратегию вы выбрали, чтобы продвинуть личный бренд.

Как найти клиентов фотографу

Привлекательное портфолио – первый шаг к получению клиентов

Создание портфолио — один из первых шагов к зарабатыванию денег в качестве фотографа. Это позволит продемонстрировать работы потенциальным клиентам, и покажет ваши навыки и ценность как художника. Даже самые успешные люди из этой сферы регулярно обновляют портфолио. Начните оформлять с учетом советов ниже:

1. Количество: снимайте больше! В первое время не ждите потока статусных клиентов. Делайте бесплатные или дешёвые снимки для людей, которых вы знаете, пока у вас не будет достаточно работ для первоначального портфолио. По мере продвижения вы добавите больше качественных фотографий.

2. Тема и стиль оформления. Практика показывает, что чем уже область работ, тем лучше. Например, остановитесь на съёмке еды, животных или детей. Для каждой темы соберите отдельное портфолио. Оформление должно быть узнаваемо и иметь свое "лицо": объедините работы в коллаж или расположите на дизайнерском фоне.

3. Тщательный выбор. Следите, чтобы фотографии были разнообразными, не повторяйтесь.

4. Качество. Файлы должны иметь высокое разрешение, хорошо передавать цвет.

Где найти клиентов начинающему фотографу

Недостаточно уметь хорошо фотографировать. Наряду с техническими навыками, коммуникативными талантами, нужно уметь рекламировать себя. Новичкам лучше искать заказчиков по нескольким направлениям:

1. Бесплатное участие. Внимательно следите за местными событиями и свяжитесь с их организаторами, чтобы предложить свои услуги. Вы опубликуете свои фотографии на веб-сайте мероприятия или в социальной сети, а это неплохой способ привлечь первых клиентов.

2. Нестандартный клиент. Фотосессия для беременных, религиозный сайт или спортивная фотография? Найдите то, что вам нравится, и предложите специализированные услуги в этой нише. В ограниченной области вы найдете постоянных клиентов, которые будут возвращаться снова и снова.

3. Размещение информации на barb.ua. В современном мире фотографу можно не тратиться на свой веб-сайт, достаточно создать страничку на подходящем агрегаторе. Один из ТОПовых в Украине – Barb.ua. Сайт уже на первых позициях в Google. Достаточно зарегистрироваться и наполнить собственную страничку примерами работ, информацией о себе, добавить контактные данные.

Как найти клиентов фотографу

4. Развивайте личный бренд в социальных сетях. Facebook и Instagram — инструменты, которые позволяют людям узнать о ваших услугах и увидеть онлайн-портфолио. Публикуйте регулярно. Это поможет вам раскрутиться, собрать подписчиков.

5. Отправляйте работы в стоковые компании и на биржи. Вы получите деньги за работу, и станете заметным. Перед тем, как зарегистрироваться, проверьте политику оплаты и авторского права.

Популярные фотостоки и биржи фриланса:

• Shutterstock – новичку придется пройти экзамен. Требуется скан паспорта и адрес.

• Adobe Stock – удобный интерфейс и высокая оплата. Вывод денег на PayPal.

• Dreamstime – демократичен к новичкам, хорошая оплата.

• Depositphotos – есть процедура проверки, лояльная модерация.

• Freelance, Kwork, FL – биржи с вакансиями для фотографа.

Как обойти конкурентов

1. Акции и специальные предложения. Не демпингуйте и не обесценивайте свой труд. Предлагайте скидки в обмен на что-то. Например, полцены за рекомендацию другу, который вас наймет. Или скидка на несколько съемок в течение года.

2. Проводите в соцсетях конкурсы на бесплатную фотосессию в обмен на размещение вашего фото в аккаунте. Введите мини-фотосессии с низкой стоимостью.

3. Сотрудничайте с салонами красоты, свадебными агентствами, образовательными учреждениями, спортивными клубами, авторитетными блоггерами, клубами. Вы вполне можете обменять продвижение своего бренда на снимки для их сайтов или рекламных материалов.

Итак, добиться успеха, следуя приведённым советам, вполне реально. Действуйте и ничего не бойтесь — у вас получится!