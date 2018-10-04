Француженки поделились секретом своей стройности

Девушки из Франции считаются самыми стройными в мире. Они раскрыли 12 секретов, как им это удается.

Первое правило - это пить много воды. Она является элементом, который не дает чрезмерно переедать.

Второе правило - нужно наслаждаться каждым приемом пищи. Если получать удовольствие от каждой порции, то прием пищи будет казаться каждый раз приятным времяпрепровождением.

Нужно есть с маленькой миски. Это третье правило.

Четвертое - надо винить себя за маленький кусок шоколада или булочки. Не стоит увлекаться этим.

Правило номер пять - готовить самостоятельно и меньше покупать магазинных продуктов. В них содержится много жиров, повлияет на фигуру.

Следующий совет - экспериментировать с овощами. Изменение рациона принесет к ним любовь.

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Также стоит есть не менее 5 фруктов в день. На обед можно взять яблоко или грушу вместо бутерброда.

Психологи утверждают, что нельзя голодать.

Девятое правило - режим питания. Не важно во сколько будет ужин, головек? чтобы в одно время.

Десятая совет - питание должно быть разнообразно. Можно экспериментировать как с ароматами, так и с ингредиентами.

Чай и кофе стоит пить без ничего. Стоит отказаться от бутербродов, сахара и сливок. Эта привычка поможет кроме хорошей фигуры, наслаждаться напитков.

Также можно добавлять в блюда семена льна, подсолнечника или тыквенные - они спасут от проблем со здоровьем. Об этом говорится на marieclaire.ua

Не все фрукты враги фигуры. Яблоки, цитрусовые, дыня, малина, гранат - эти фрукты помогут оставаться в форме.