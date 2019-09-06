Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни

Анита Луценко поделилась новым упражнением. Фото: @anitasporty

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко поделилась эффективным упражнением для тех, у кого сидячий образ жизни.

Видео тренировки женщина опубликовала в Instagram.

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Для выполнения упражнения понадобится только коврик. Необходимо упереться ногами и руками в пол, словно вы стоите в планке. Нужно поднимать таз вверх и тянуться в спине.

"Растягивается задняя поверхность бедра, которая во время выполнения упражнения сокращается. Такая тренировка подойдет для тех, кто много сидит. Выполнять по 10-15 раз", - прокомментировала Луценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 6 Сен 2019 в 12:46 PDT

Недавно звезда шоу "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко рассказала о важном аспекте похудения и тренировок - мотивацию.