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четверг, 03 декабря 2020 23:47

Fashion-фотограф рассказала, как сделать удачный снимок

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Fashion-фотограф рассказала, как сделать удачный снимок
Чтобы хорошо выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни, необходимо разобраться в себе и преодолеть комплексы. Фото: pixabay

Експертка модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась главным секретом удачного фото.

Эти советы помогут сделать хороший снимок у елки, пишет журнал "Добрые советы".

"Перед тем, как фотографироваться, внимательно рассмотрите себя в зеркале: запомните выгодные ракурсы и выражение лица - это хорошо поможет и на профессиональной съемке, и при групповом фото на каком-то милом сердцу ивенте", - рассказала Соня Плакидюк.

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По ее словам, чтобы хорошо выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни, необходимо разобраться в себе и преодолеть комплексы.

"Я, например, принимаю то, с чем ничего нельзя сделать, и бесконечно стараюсь улучшить то, что подлежит улучшению (в рамках разумного, конечно). Глупо, например, страдать всю жизнь по поводу роста, который никак не изменишь, но не пытаться лечить кожу и сбрасывать лишний вес, если он мешает ", - поделилась эксперт модельного реалити.

Украинская актриса и модель Даша Астафьева позировала голая на балконе. Фото из откровенной фотосессии во Львове выложила в Instagram автор Соня Плакидюк.

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04
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