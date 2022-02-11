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понедельник, 14 февраля 2022 01:45

Есть другие преимущества: косметологи рассказали, как зависит состояние кожи от воды

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Есть другие преимущества: косметологи рассказали, как зависит состояние кожи от воды
Эксперты рассказали, действительно ли вода полезна для кожи. https://www.instagram.com/matildadjerf/

Наше тело более чем наполовину состоит из воды. Чтобы поддерживать такое количество в организме, специалисты советуют выпивать от шести до восьми стаканов жидкости ежедневно.

Но не менее положительное употребление воды влияет и на кожу, пишет Elle.

Однако вода является наименее эффективным способом, чтобы увлажнить кожу. Увлажняющие косметические продукты являются более эффективными методами в этом.

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Косметологи говорят, что поначалу важно правильно определить тип кожи. Есть большая разница между сухой и обезвоженной. Для сухой кожи советуют применять косметические средства с питательными веществами, такими как керамиды, гиалуроновая кислота и глицерин, чтобы восстановить барьер кожи.

Но это не значит, что пить воду не нужно, ведь ее недостаток нанесет вред. Сильное обезвоживание может привести к обвисанию кожи и тусклому виду. Однако чрезмерная гидратация может вызвать водную интоксикацию и гипонатриемию. Правильное увлажнение избавит отеков под глазами.

Для поддержания здоровья есть потребность в правильном и сбалансированном питании, поскольку организм получает полезные элементы в основном через еду. Диетологи назвали продукт, употребление которого способствует быстрому росту волос, улучшению состояния кожи и обеспечивает правильную работу гормональной системы. Эксперты заверили, что авокадо – содержит в себе рекордное количество витаминов Е, группы В, А, С, К, РР. К тому же в составе у него фолиевая кислота, которая важна для женского здоровья

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