Домашний уход с салонными результатами ‒ главный бьюти-тренд, который принесла эпидемия в нашу жизнь.

Закупоренные поры, угри, комедоны, постакне и тусклая, уставшая кожа? Больше не нужно искать время и бюджет на процедуры у профессионального косметолога. Поверхностный кислотный пилинг в домашних условиях ‒ это абсолютно безопасная, эффективная и доступная альтернатива с потрясающими результатами.

Став настоящей звездой среди блоггеров и фанатов косметических средств, пилинг The Ordinary AHA 30% + BHA 2% навсегда изменил индустрию красоты. Несмотря на появление множества аналогов, его популярность в мире только набирает обороты. Всего за 10 минут эта жидкая красная маска эффективно очищает кожу от омертвевших клеток, а поры от загрязнений. Борясь с вредными микробами, он успокаивает воспаление и оставляет кожу невероятно гладкой, сияющей и свежей.

Пилинг The Ordinary AHA 30% + BHA 2% навсегда изменил индустрию красоты

При регулярном использовании пилинг помогает очистить проблемную кожу от высыпаний, а также избавиться от неприятных следов пост-акне. Пилинг также полезен при проявлениях возрастных изменений, ведь стимулирует обновление клеток и освещает пигментацию. В качестве бонуса ‒ регулярная эксфолиация помогает активным ингредиентам из косметических средств легче проникать в кожу, делая комплексный уход более эффективным.

Самая лучшая часть? Цена 255 гривен 30 мл средства, которого хватит буквально на целый год! Неудивительно, что "красный пилинг" The Ordinary заставляет вспомнить давно устаревшее слово "дефицит".

Пилинг The Ordinary AHA 30% + BHA 2% навсегда изменил индустрию красоты

Важно помнить, что эксфолиация делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению, поэтому использование солнцезащитных кремов при применении кислот ‒ обязательное условие.

Купить The Ordinary AHA 30% + BHA 2% можно у официального импортера бренда в Украине ‒ интернет-магазине happybunny.ua.