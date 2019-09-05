Диетолог рассказала о способах похудения, которые не работают

Диетолог рассказала о недейственных диетах. Фото: https://www.pinterest.com/

Украинский диетолог Светлана Фус посоветовала не увлекаться диетами.

Почему стоит отдать предпочтение правильному питанию, женщина рассказала в Facebook.

По мнению диетолога, диета - это временное явление (день, неделя, месяц), а правильное питание - на всю жизнь.

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В список ненужных и недейственных диет попали:

1. Низкокалорийные диеты: кефирно-яблочная диета, "капустный суп для похудения", грейпфрутовая диета;

2. Низкоуглеводные диеты: кремлевская диета, диета Аткинса;

3. Очищающие диеты: лимонадная диета, диета на виноградном уксусе.

Правильное питание - это полноценный рацион, который должен обеспечить организм необходимыми элементами в нужном количестве - белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Запрещенных продуктов нет.

Диетолог отмечает, что не нужно терять сознание от полезных жиров и готовить на сухой сковороде без масла. Не надо выбрасывать яичные желтки и красные яблоки и отдавать ужин врагу.

Ешьте настоящую еду, грамотно сбалансированную и при этом худейте и чувствуйте себя хорошо.

Знаменитости имеют такие же проблемы, что и мы: "что бы такого съесть, чтобы похудеть". Какие самые странные пищевые привычки голливудских знаменитостей и какие из них стоит перенять.