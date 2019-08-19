Диетолог рассказал, что нужно есть после тренировок

Фото: znaj.ua

Выбрать, что съесть после тренировок, не так легко, как кажется на первый взгляд. Есть прямая связь между вашими физическими целями и тем, что вы положите в рот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья

Лучшие варианты завтрака после тренировки:

- овсянка с миндальной пастой и бананом;

- лосось и яйца-срембл;

- яйца и авокадо на цельнозерновом тосте;

- тофу-скрембл со шпинатом;

- протеиновый шейк с бананом;

- темпе и рагу из сладкого картофеля;

- гранола с ягодами и греческим йогуртом.

"Во время физических упражнений наши мышцы используют энергию своих запасов гликогена", - говорит диетолог Амаезе Мадука. - Гликоген - главная форма хранения глюкозы в нашем организме. Это значит, что после тренировки наши мышцы будут иметь меньше запасов гликогена, и часть нашего мышечного белка будет расщеплена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения

Гранола с ягодами и греческим йогуртом. Фото: My Kitchen Craze

Из этого следует вывод, что нужно пополнить соответствующие запасы. Врачи советуют есть продукты, включающие углеводы хорошего качества, чтобы пополнить запасы гликогена. Также необходим белок, чтобы обеспечить аминокислоты для восстановления и повторного моделирования мышечной ткани.

Однако следует учитывать, что вид тренировок имеет значения. Например, марафонец использует гликогена больше, чем культурист.

"Вы можете найти белки в таких продуктах, как яйца, орехи, лосось, сардины, тофу, темпе, бобы и киноа", - говорит диетолог.

Углеводы можно найти в цельнозерновой овсянке, цельнозерновом хлебе, бананах и ягодах. Жиры также необходимы - они есть в авокадо, орехах и греческом йогурте. Прием пищи следует сделать за 30-50 мин после тренировки. Если вы планируете провести утреннюю тренировку, завтракать нужно за 1,5 ч до или через 1 ч после.

Также врачи подчеркивают, что обязательно нужно следить за водным балансом.

Важно понять, какие факторы влияют на вес, и почему не удается похудеть. Gazeta.ua узнала, что именно замедляет процесс похудения.