Что делать, чтобы сохранить яркость окрашенных волос

После окрашивания не следует наносить на волосы маски еще несколько недель. Фото: pixabay

Яркого оттенка, блеска и гладкости волосам придает окрашивание.

Чтобы сохранить цвет надолго, существуют некоторые правила, рассказала бьюти-блогер Екатерина Коцемир в Instagram.

Она советует использовать специальные серии средств для окрашенных волос. Шампуни мягко очищают, кондиционеры сглаживают и закрывают чешуйки волос, сохраняя пигмент.

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После окрашивания не следует наносить на волосы маски еще несколько недель. Это слишком мощный уход для волос и из-за этого вымывается краска. ⠀

Также, чтобы сохранить цвет, надо забыть о натуральных маслах и домашних масках. Ведь масла забирают цвет, особенно, если окрашивание свежее. Такой же эффект у масок на натуральной основе. Шампуни-пилинги после окрашивания сразу вымоют цвет волос. Шампуни с большим количеством жестких сульфатов в составе тоже разрушают цвет.

Эксперт рекомендует использовать после окрашивания защитный несмываемый уход - спреи, флюиды, кремы, особенно, если для волос часто применяют фен, плойку, стайлеры. Горячие температуры тоже разрушают цвет.

На солнце и отдыхе надо запастись специальными спреями с УФ-защитой и прятать волосы, насколько это возможно. Перед отпуском их лучше не красить вообще, потому что большие риски потерять цвет полностью.

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Еще одно правило - время от времени тонировать волосы. В зависимости от того, как быстро вымывается цвет, это будет раз в месяц, а для кого-то раз в несколько месяцев. Это необходимая процедура, чтобы сохранить красивый оттенок и качество волос.

Выпадение волос является одной из тех проблем, которая беспокоит больше всего. И во время смены сезонов обостряется. Причин этому много, а для них в свою очередь также существуют определенные факторы. Одной из причин является гормональный фон.