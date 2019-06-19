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четверг, 20 июня 2019 05:28

Что делать, чтобы маникюр дольше держался

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Что делать, чтобы маникюр дольше держался
Ухоженные руки - это одна из главных частей образа

Для того, чтобы дольше держался маникюр нужно ухаживать за кутикулой, работать в перчатках и меньше их подпиливать.

Нельзя накладывать более двух слоев лака.

Стоит ухаживать за кутикулой, это важнее чем покрытие лаком. Грубая кутикула влияет на лак, скалывая в загрубших местах.

Современные моющие средства содержат химические элементы, плохо совместимы с лаком для ногтей. Стоит пользоваться резиновыми перчатками. Причем не только для мытья посуды, но и для уборки с любыми моющими и чистящими средствами, советует edinstvennaya.ua.

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Если есть необходимость подпилить ногти выбирай пыльцы минимальной жесткости, ведь она может дать скол лака, особенно если он нанесен в несколько слоев.

Если есть возможность, стоит подрезать поломку ножницами или снять вообще и нанести по-новой.

Чтобы ногти не ломались и не слоились, их нужно регулярно питать кремами или маслами. Можно делать ванночки из оливкового масла или просто наносить его кисточкой на ногти и кожу вокруг них.

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