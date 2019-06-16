Часто девушки меняют прическу, чтобы понравиться парням

Обычно мужчинам не нравится шишечка, конский хвост, короткая стрижка, неаккуратное амбре и наращенные волосы у девочек.

Короткая стрижка у мужчин ассоциируется с феминизмом. Для них это символизирует постоянное соревнований и уподобление мужскому полу.

Мысли о конский хвост разделяются пополам. Некоторым мужчинам это кажется сексуальным, а другим наименее привлекательно.

Если для девушек шишечка - удобно, то для ребят признак небрежности и неряшливости, рассказывает ukr.media.

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Мужчины не понимают, сколько времени уходит на то, чтобы заключить неаккуратное каре. Для них это небрежная стрижка.

Искусственность - отталкивает многих мужчин. Поэтому наращенные волосы приравнивается к накачанных губ.

В этом году модные ассиметричные прически. Это идеальный способ выразить свою неповторимость, изысканность и индивидуальность. Она выполняется на разные пряди волос, в ней идеально сочетаются различные оттенки и цвета, она имеет четкие линии, также может быть рваной.