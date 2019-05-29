Анита Луценко раскрыла секрет любви к своему телу

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко поделилась секретом, как полюбить своё тело.
Список советов спортсменка разместила в Instagram.
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1. Каждое утро начинать с зарядки. Это задаст темп всему дню.
2. Есть тогда, когда чувствуете голод.
3. Заниматься спортом с удовольствием. Выбрать тот вид физической активности, который дается легче всего и приносить радость.
4. Не перенапрягать мышцы. Давайте им отдохнуть и восстановиться.
5. Хвалите и верьте в себя. Невозможного не существует.
"Гонка за красивым телом очень выматывает. Стремление к упругому телу - это всегда кайф", - прокомментировала свои советы Луценко.
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Недавно фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как правильно рассчитывать дневную норму калорий, чтобы не навредить своему организму.
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