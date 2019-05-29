Анита Луценко раскрыла секрет любви к своему телу

Анита Луценко поделилась важными советами. ФОто: @anitasporty

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко поделилась секретом, как полюбить своё тело.

Список советов спортсменка разместила в Instagram.

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1. Каждое утро начинать с зарядки. Это задаст темп всему дню.

2. Есть тогда, когда чувствуете голод.

3. Заниматься спортом с удовольствием. Выбрать тот вид физической активности, который дается легче всего и приносить радость.

4. Не перенапрягать мышцы. Давайте им отдохнуть и восстановиться.

5. Хвалите и верьте в себя. Невозможного не существует.

"Гонка за красивым телом очень выматывает. Стремление к упругому телу - это всегда кайф", - прокомментировала свои советы Луценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 29 Май 2019 в 1:29 PDT

Недавно фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как правильно рассчитывать дневную норму калорий, чтобы не навредить своему организму.