Анималистический принт: показали 10 стильных идей маникюра

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Этой осенью трендом стали анималистические принты в маникюре. Множество звезд и модных инфлюенсеров в этом сезоне выбрали "звериный" дизайн.

Варианты стильных маникюров показали в Cosmopolitan.

Самым распространенным анималистическим принтом является леопардовый. Однако он далеко не единственный. Мастера маникюра предлагают различные варианты дизайна - зебра, коровка, тигровый и змеиный принты.

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Анималистические ногти необязательно яркие или дерзкие. Можно выбрать нюдовую основу и "звериный" дизайн. Это придаст сдержанности, но ногти все равно будут выглядеть стильно.

Интересными решениями являются также френч, negative space или half moon. Благодаря эффектности анималистический принт не требует дополнения, но при желании можно добавить небольшие детали в виде минималистичного орнамента или окантовки.

Осенью не менее важным атрибутом образа является маникюр. Поскольку сейчас в трендах естественность, простота и минимализм, все чаще модницы выбирают короткие ногти.