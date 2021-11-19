Зимние проблемы для водителей: как не попасть впросак?

5 самых распространенных проблем, которые могут произойти с водителем в зимний период

Чтобы минимизировать риски попадания в неприятные ситуации на дорогах в холодный сезон, рассмотрим 5 распространенных проблем, которые могут произойти с водителем, и пути их решения.

1. Примерзание дверей

Чаще всего с замерзанием дверей сталкиваются владельцы, чьи автомобили ночуют на открытых парковках. Главное, что нельзя делать — силой пытаться открыть ее. Рекомендуется попасть в авто другим путем — через багажник или через другую дверь. Также не забывайте периодически обрабатывать резиновые детали силиконовым составом.

2. Отказ при запуске двигателя

Причиной отказа двигателя могут стать как неполадки в системе зажигания, так и неисправность стартера. Однако зимой проблема чаще всего кроется в севшем аккумуляторе. Решение здесь одно — до начала зимы пройти диагностику, выявить неисправность и устранить ее.

3. Очистка транспорта от снега

Запаситесь на зиму щеткой-скребком, с помощью которой вы сможете убрать снег с кузова. Это щадящий способ чистки для лакокрасочного покрытия. А чтобы избежать излишней влаги в багажнике, храните щетку на силиконовом коврике.

4. Примерзание тормозных колодок

Чтобы избежать такого форс-мажора, лучше оставлять машину с ручной коробкой "на передаче", а с автоматом — в режиме паркинга. Однако, если беда все таки приключилась, специалисты рекомендуют вызвать эвакуатор и отвезти машину в теплое место, чтобы отогреть (в гараж или парковку ТЦ). Например, некоторые страховые компании предлагают оформить полис автогражданка онлайн и получить карту техпомощи в подарок. Такая карта станет хорошей находкой для водителя.

Из "народных" лайфхаков — можно облить теплой водой колодки. Но на холоде вода быстро замерзает, поэтому нужно сразу начать движение. Иначе получите обратный эффект.

5. Замерзание стекла и стеклоочистителей

Постоянная циркуляция теплого воздуха в салоне решает вопрос с конденсатом внутри. При этом следите, чтобы обдув быть направлен в сторону лобового стекла и боковых зеркал заднего вида. Что касается дворников — поднимайте их во время стоянки вверх. Если же они все таки примерзли, включите обогрев стекла и подождите, пока растает лед. Еще один метод предотвращения примерзания щеток — подкладывать под них картонку на ночь.