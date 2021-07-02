Женщина заплатила $1 тыс. за парковку

Женщина случайно поставила автомобиль не на ту парковку. Фото: Pexels

В Одессе женщина заплатила почти $ 1 тыс. за парковку.

Она перепутала стоянки в аэропорту. После этого отправилась на отдых.

Водитель сама рассказала об этом на видео.

Авто простояло 16 дней в одной из стоянок в Одесском аэропорту. По возвращению ей пришлось заплатить 26 700 грн.

Женщина сказала, что перед отъездом не смогла разобраться, где какая парковка. Работники аэропорта не смогли ей помочь. Она оставила авто на парковке, которая стояла 1440 грн в сутки, а не на той, где стоит 600 грн.

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"Вот, что бывает, когда оставляешь машину не на той парковке. Просто перепутала", - сказала она.

С сегодняшнего дня, 1 июля, начали действовать новые тарифы на парковку в центре Киева для частных автомобилей. Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Рау, интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua.