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суббота, 31 августа 2019 02:17

Зеленский внес в парламент законопроект по евробляхах

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Зеленский внес в парламент законопроект по евробляхах
Зеленский предлагает продлить льготный период еще на 90 дней. Фото: Prm

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении периода отсрочки штрафных санкций для владельцев автомобилей на евробляхах.

Соответствующий проект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 1030, передает Апостроф.

Как отмечается, Зеленский предложил увеличить время запрета наказаний за нарушения порядка ввоза еще на 90 дней.

Штрафы для автомобилистов на нерастаможенных авто из Европы начали действовать с 29 августа.

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В первом полугодие 2019-го в Украину ввезли 304,6 тыс. легковых автомобилей. Из всех импортируемых автомобилей - 38,1 тыс. новых автомобилей и 266,5 тыс. машин с пробегом. Общая таможенная стоимость всех транспортных средств составила $1,686 млрд.

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