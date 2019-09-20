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пятница, 20 сентября 2019 19:16

Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евробляхеров

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Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евробляхеров
Льготный период для евробляхеров продлили до конца ноября. Фото: Эспрессо

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении льготного периода для владельцев евроблях.

Так штрафы для водителей нерастаможенных авто отсрочили еще на 90 дней, до конца ноября 2019 года. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 12 сентября. За него проголосовало 284 депутата. Предыдущий период освобождения от штрафов продолжался до 22 августа. Тогда вступили в силу следующие штрафные санкции:

- В случае превышения срока доставки транспортных средств к границе от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.
- Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.
- Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.
- Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу евроблях во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

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Как отмечается, после окончания льготного периода оштрафовали 240 владельцев евроблях.

В Министерстве инфраструктуры Украины пересмотрели порядок растаможки авто на Еврономерах. Чиновники обсудили предложения общественных организаций и идеи урегулирования этого на законодательном уровне.

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