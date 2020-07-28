ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто

Российскую Lada Largus будут производить в Украине. Фото: zr.ru

ЗАЗ начал сотрудничать с российским АвтоВАЗом и готовится начать разработку бюджетных автомобилей.

В серийное производство планируют запустить Lada Largus.

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Сейчас в Украине цена соответствующей модели российского производства стартует от 352 360 грн. Машина имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л. с. и 5-скоростную МКПП.

Производство автомобилей будут осуществлять в нашей стране, таким образом, цену на автомобиль могут снизить.

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