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вторник, 28 июля 2020 12:02

ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто

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ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
Российскую Lada Largus будут производить в Украине. Фото: zr.ru

ЗАЗ начал сотрудничать с российским АвтоВАЗом и готовится начать разработку бюджетных автомобилей.

В серийное производство планируют запустить Lada Largus.

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Сейчас в Украине цена соответствующей модели российского производства стартует от 352 360 грн. Машина имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л. с. и 5-скоростную МКПП.

Производство автомобилей будут осуществлять в нашей стране, таким образом, цену на автомобиль могут снизить.

В Украине стартовали продажи електрокросовера Chery Tiggo 3XЕ на базе ЗАЗ.

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