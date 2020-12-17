Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari

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На аукционе Sotheby's в США продали болид Ferrari GP SF1000. Его стоимость составила €1,27 млн, сообщает пресс-служба аукциона.

Продан болид был точной копией машины SF1000, созданной для юбилейной тысячной гонки в "Формуле-1". Оригинал выступал в этом году на Гран-при Тосканы.

Болид создали специально для VIP-приема во Флоренции в Gran Gran Premio della Toscana Ferrari 100. На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

Новый владелец копии Ferrari GP SF1000 не сможет на нем ездить. У автомобиля отсутствует реальная силовая установка, трансмиссия и электроника. Предназначен он исключительно для коллекции.

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В ноябре британский пилот команды Mercedes Льюис Гамильтон пришел первым к финишу на Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом "Формулы-1". До него столько раз титул чемпиона получил только легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер.