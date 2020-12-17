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четверг, 17 декабря 2020 12:05

Заплатил более €1 млн, а она без коробки передач и электроники - как за €1,2 млн продали легендарный болид Ferrari
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На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari
Фото: rmsothebys
На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari
На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari
На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari
На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari

На аукционе Sotheby's в США продали болид Ferrari GP SF1000. Его стоимость составила €1,27 млн, сообщает пресс-служба аукциона.

Продан болид был точной копией машины SF1000, созданной для юбилейной тысячной гонки в "Формуле-1". Оригинал выступал в этом году на Гран-при Тосканы.

Болид создали специально для VIP-приема во Флоренции в Gran Gran Premio della Toscana Ferrari 100. На кузове автомобиля есть автографы пилотов команды Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

Новый владелец копии Ferrari GP SF1000 не сможет на нем ездить. У автомобиля отсутствует реальная силовая установка, трансмиссия и электроника. Предназначен он исключительно для коллекции.

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В ноябре британский пилот команды Mercedes Льюис Гамильтон пришел первым к финишу на Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом "Формулы-1". До него столько раз титул чемпиона получил только легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер.

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Дата
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