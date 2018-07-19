Занесло на мокрой дороге: подборка аварий

Есть большая вероятность в неуправляемом состоянии выехать за пределы проезжей части дороги. Фото: lviv.web2ua.com

Из-за дождей растет количество автомобильных аварий. Среди причин - скользкий асфальт и плохая видимость на дороге.

Водителям труднее справиться с управлением на скользком асфальтовом покрытии. Несмотря на это, они зачастую не снижают скорость и нарушают правила движения.

В дождь рекомендуют уменьшить скорость движения на 15%, увеличить дистанцию и интервал между автомобилями, избегать обгонов, резких маневров.

На мокрой дороге тормозной путь увеличивается почти вдвое. Автомобили заносит, они выезжают на встречные полосы или слетают с дороги. Провоцируют ДТП.

Gazeta.ua подготовила подборку ДТП на скользкой дороге.

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Украина лидирует среди стран Европейского Союза по показателям аварийности. Там на 100 тыс. жителей приходится 5,1% жертв ДТП. В Украине - 8%. Больше всего аварий происходит из-за превышения скорости - почти 40%. Из-за нарушений правил дорожного движения - 30%. Нарушают все - и водители, и пешеходы.