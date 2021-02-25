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четверг, 25 февраля 2021 15:48

Заметили первый внедорожник Ferrari

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Итальянская компания Ferrari вывела на тесты свой первый внедорожник, который спрятали под кузовом Maserati Levante.

Автор: Motor1
  Заметили первый внедорожник Ferrari
Заметили первый внедорожник Ferrari

Шпионы заметили Ferrari Purosangue на испытаниях, которые состоялись в Швеции, информирует "Автогид".

Автор: Motor1
  Заметили первый внедорожник Ferrari
Заметили первый внедорожник Ferrari

У кроссовера будет длинный капот с решеткой радиатора от Maserati, наклонное ветровое стекло и задние двери, которые спускаются к широкой задней части.

Автор: Motor1
  Заметили первый внедорожник Ferrari
Заметили первый внедорожник Ferrari

В компании рассказали, что новый SUV построили на архитектуре Front Mid Engine, также он получил гибридную трансмиссию с возможностью ездить на электродвигателе. В авто будет полный привод, регулируемый клиренс и инновационная подвеска.

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Американская компания Ford представила новый кроссовер Explorer в комплектации King Ranch. Компания создала его в сотрудничестве с крупнейшим ранчо Техаса.

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