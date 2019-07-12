Заканчивают ремонт важного моста через Днестр

Завершающие этапы капитального ремонта важного моста через Днестр на Львовщине показали на фотографиях.
Фотографии опубликовал региональное подразделение Укравтодора в Facebook.
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В публикации сообщили, что дорожники проводят гидроизоляцию моста.
Путепровод расположен в Львовской области в Жидачевском районе вблизи села Залески. Он соединяет международную трассу Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Об этом сообщили на tsn.ua.
На украинских дорогах установят фонари на солнечных батареях.
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