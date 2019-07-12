Заканчивают ремонт важного моста через Днестр

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
1 Просмотров: 369
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1287
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1386
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4887
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 900
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 567
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 423
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
4
4
3
4
4
1340 &quot;лошадок&quot; и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
1340 "лошадок" и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
Убрали &quot;светофор-сердце&quot;
Убрали "светофор-сердце"
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Видео
Все видео
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1089
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 360
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2430
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 360
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 11:27

Заканчивают ремонт важного моста через Днестр

  Комментировать
Заканчивают ремонт важного моста через Днестр
Важный мост на Львовщине почти готов. Фото: facebook.com

Завершающие этапы капитального ремонта важного моста через Днестр на Львовщине показали на фотографиях.

Фотографии опубликовал региональное подразделение Укравтодора в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1340 "лошадок" и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT

В публикации сообщили, что дорожники проводят гидроизоляцию моста.

Путепровод расположен в Львовской области в Жидачевском районе вблизи села Залески. Он соединяет международную трассу Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Об этом сообщили на tsn.ua.

На украинских дорогах установят фонари на солнечных батареях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заканчивают ремонт важного моста через Днестр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 61671
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 19685
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 17082
&quot;Зачем мне такая министр?&quot; - Зеленский раскритиковал Супрун
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун 12 Просмотров: 13167
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 13096
Авто
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
 Просмотров: 351
1340 "лошадок" и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
1340 "лошадок" и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
4
 Просмотров: 1251
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
 Просмотров: 1872
За парковку на местах для электрокаров будут наказывать - парламент
За парковку на местах для электрокаров будут наказывать - парламент Просмотров: 180
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
4
 Просмотров: 1800
Больше всего комментируют
12
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
11
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
8
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
6
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
Голосов: 12487
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua